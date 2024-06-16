Muğla’nın Fethiye ilçesinde Babadağ'ın eteklerinde bulunan dünyaca ünlü Faralya Mahallesindeki kayalıklardan Kelebekler Vadisinin fotoğrafını çekmek için kayalıklara çıkan Mahmut Kula, iddiaya göre aldığı alkolün de etkisi ile kayalıklardan kayarak uçuruma düştü.

Uzun bir yürüyüş sonrası ulaştılar

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine düşen Kula’nın kurtarılması için Ulusal Medikal Kurtarma ve Jandarma JAK timleri bölgeye sevk edildi. Uzun bir yürüyüş sonrası yaralı vatandaşa ulaşan ekipler yaralı vatandaşa ulaştı. İlk sağlık müdahalesi UMKE ekipleri tarafından olay yerinde yapılan vatandaş, sedye yardımı ile dik yamaçlardan ve kayalıklardan yürüyerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çeşitli yerlerinden yaralandı

Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut Kula’nın düşme sonucu bel, kafa, sağ omuz travması, alnında ve vücudunun değişik noktalarında yüzeysel yaralanmaların olduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.