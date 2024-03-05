Beraberindeki kurum amirleri ile kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında Bilgi Mahallesi’ne giden Kaymakamı Sakarya, vatandaşların sorunlarını ve ihtiyaçlarını yerinde dinledi.

Ziyaretler esnasında Mahalle Muhtarı Hüseyin Urut’tan mahallenin genel durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Sakarya, kaymakamlık olarak gereken işlemlerin yapılacağı ve kapılarının her zaman halka açık olduğunu belirtti.

Şehit yakınlarının da ziyaret edildiği programda, Kaymakam Sakarya ilgili kurum yetkililerine gerekli talimatları verdi.