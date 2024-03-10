AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Özalp ilçesini ziyaret etti. AK Parti Özalp ilçe Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret eden Türkmenoğlu, burada bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

Özalplılara AK Belediyeciliği anlayan Türkmenoğlu, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimler için Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullahat Arvas'a ve Özalp Belediye Başkan Adayı Atakan Günülçeken'e destek istedi.

Özalp'ın coşku ve heyecan ile gerçek belediyeciliğe hazır olduğunu belirten Türkmenoğlu, Özalp Belediye Başkan Adayı Atakan Günülçeken'e başarılar diledi.