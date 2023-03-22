14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday adaylık başvuruları devam ediyor. Van’da da bu anlamda çalışmalar sürerken, Kayhan Türkmenoğlu AK Parti milletvekilli aday adaylık başvurusunda bulundu.

KAYHAN TÜRKMENOĞLU KİMDİR?

Kayhan Türkmenoğlu, 25 Eylül 1962'de Van'da doğmuştur. Babasının adı Niyazi, annesinin adı Firdevs'tir. İş Adamı; Lise mezunu. Serbest ticaretle uğraştı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı, Van Belediye Meclis Üyeliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Vakfı Kurucu Üyeliği, Jan-Der Yönetim Kurulu Üyeliği, Van'a Hizmet Vakfı Üyeliği, VASİAD Üyeliği, Emniyet Teşkilatının Güçlendirilmesi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Van Tenis ve Yüzme İhtisas Kulübü Derneği Kurucu Üyeliğinde bulundu. Vanspor Kulübü yöneticiliği yaptı.

Yerel Televizyonlar Birliği tarafından 2001'de verilen "Halk Kahramanı Ödülü"nün yanı sıra pek çok kurum ve kuruluştan ödül aldı. Sosyo Ekonomik konuları içeren 10'a yakın rapor, ayrıca "Avrupa Kapısında Doğu Anadolu Gerçeği" adlı yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır. Türkmenoğlu, evlidir.

Şehrivan Gazetesi