Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Milletvekili Burhan Kayatürk, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırı sonrası açıklamalarda bulundu. Onlarca kişinin yanarak can verdiği saldırı sonrası sosyal medya hesaplarından bir açıklamada bulunan Kayatürk, İsrail hükümetinin artık durdurulması gerektiğini söyledi.

Hiçbir ülkenin hukuktan üstün olmadığını belirten Kayatürk, "İsrail’in, Refah’ta yerlerinden edilerek insani kamplara sığınan ve aralarında çok sayıda çocukların da olduğu sivilleri hedef alan, acımasız saldırılarını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı kararları hiçe sayarak, bu insanlık trajedisine sebep olan İsrail hükümetinin artık durdurulması gerekiyor. Hiçbir ülke hukukun üstünde değildir. Soykırımı da geride bırakan bu vahşete ses çıkarmayan hükümetler, tarih önünde utanç içinde kalacaklar..." paylaşımında bulundu.