1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolasıyla yayımladığı mesajında ülkemizde 1 Mayıs’ın tarihi bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken AK Parti Van Milletvekili Adayı Burhan Kayatürk, “Türkiye’nin kalkınmasına, büyümesine emek ve alın teriyle katkıda bulunan işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.

Ülkemizde de 1 Mayıs, tarihi bir öneme sahiptir” dedi. Türkiye’de işçilerin, haklarının kazanılması için büyük emekler verildiğini söyleyen Kayatürk, “Günümüzde de işçi haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

AK Parti olarak, Türkiye’de işçilerin haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşçilerimizin daha iyi çalışma koşullarına sahip olması, sosyal güvencelerinin güçlendirilmesi gibi konular üzerinde çalışıyoruz.

Bu vesileyle, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlarken, tüm işçi kardeşlerimizin haklarının korunmasına, çalışma koşullarının iyileştirilmesine, büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa sürecinde her zaman yanımızda yer alan işçi kardeşlerimizi en içten duygularımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi