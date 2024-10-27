İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından organize edilen ve 25 Ekim – 03 Kasım 2024 tarihleri arasında ziyaretçilerini kabul edecek olan fuara, 110 stant ile çok sayıda ilden katılım sağlandı.

Söz konusu fuarın nabzını tutan WanHaber, katılımcılara fuara ilişkin görüşlerini sordu. İşte katılımcıların fuar görüşleri;

SONGÜL GÜLEÇ: FUARIN RENKLİ GEÇECEĞİNE İNANIYORUM

Fuara stant açarak katılım sağlayan Artos Kadın Kooperatifi Başkanı Songül Güleç, “Fuarda tanıtım amaçlı yer alıyoruz. Bilindiği üzere bal üretimi yapıyoruz, Pembe Maskeli Arıcılar markasını aldık ve markamız adına burada yer alıyoruz. İnsanların gelip burada bizleri görmesini, tanımasını, ballarımızı tatmasını istiyoruz. Fuarın renkli geçeceğine inanıyorum, umarız çok güzel geçer.” diye konuştu.

Arı ürünleri üzerine satış yaptıklarını belirten Güleç, “3 bin 500 rakım yükseklikte yer alan Artos Dağı’nın eteklerinde karakovan bal üretimlerimizi yapıyoruz, ürünlerimiz tamamen doğal ve sertifikalı. Petek, süzme ve bunların dışında polen, propolis arı ekmeği ve arı sütü gibi arı ürünlerinin üretimlerini de yapıyoruz” dedi.

İREM ELÇİÇEK: İLK DEFA BİR FUARA KATILIYORUM

Girişimci İrem Elçiçek, “E-ticaret üzerinden satışlarımı gerçekleştiriyordum, ilk defa bir fuara katılım sağladım. El emeği ürünlerle fuardaki yerimizi aldık. Hediyelik eşyalarla katılım sağladığım ve 10 gün boyunca sürecek fuarda tüm vatandaşlarımızı bekliyorum. Güzel bir etkinlik oluyor, birçok şehirden, birçok insan geldi. Ben de el emeği ürünlerimle fuarda yer alarak satışlarımı gerçekleştireceğim” diye konuştu.

SALİH BEYOĞLU: EKSİKLİKLERE RAĞMEN GÜZEL BİR ORGANİZASYON

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen fuar hakkında açıklamalarda bulunan fuar katılımcılarından Salih Beyoğlu, “Van için güzel bir etkinlik, Türkiye’nin dört bir yanından gelen esnaflarımız burada Vanlılarla buluşacak. Ufak tefek eksiklikleri olsa bile çok güzel bir organizasyon, güzel geçeceğine eminim. Bizler de müzik aletleri ile fuardaki yerimizi aldık, ilerleyen zamanda daha da yoğun geçeceğini düşünüyorum.” ifadelerini kaydetti.

HALİL KILVAN: VAN HALKI YÖRESEL ÜRÜN GRUBUNU ÇOK SEVİYOR

İzmit’ten katılım sağlayan ve pişmaniye satışı gerçekleştiren Halil Kılvan, “Pişmaniye üzerine stant açtık, beklentilerimiz çok yüksek. Van halkı yöresel ürün grubunu çok seviyor. Bizler de ülkenin dört bir yanından gelerek yöresel lezzetlerimizi 10 gün boyunca tanıtacağız.” diyerek fuar hakkındaki düşüncelerini aktardı.