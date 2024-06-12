Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz dönemde, "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin yüzde 60 orana varan tutarda destek vereceğiz" açıklamasını yaptı. Bu müjdeli haber, takdir teşekkür alan öğrenciler için de uygulanacak mı, merak edilmeye başlandı.

10.201 TL Karne Hediyesi Gerçek mi?

2024 yılında, Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla öğrenci burs miktarları da ciddi oranda arttırıldı. Lisans öğrencileri 1250 TL, yüksek lisans öğrencileri 2500 TL, doktora öğrencileri ise 3750 TL burs almaya başladı.

Peki, 14 Haziran Cuma günü takdir teşekkür alan öğrenciler de bu 10.201 TL'lik ödemeyi alabilecek mi? Resmi olarak henüz net bir açıklama yapılmadı, ancak asgari ücretin yüzde 60'ının bu miktara denk gelmesi, umut vadediyor.

Tüm öğrencilere başarılar diler, heyecanlı bekleyişin sonucunun hayırlı olmasını temenni ederiz!