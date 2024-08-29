30 Ağustos'ta Kargoların Çalışma Durumu: Sürat, PTT, Aras ve Daha Fazlası!

Zafer Bayramı'nda Kargolar Açık mı? Detaylar Burada!

30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı'nda kargo şirketlerinin hizmet verip vermeyeceği, birçok müşteri tarafından merak ediliyor. Sürat Kargo, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo ve MNG Kargo'nun bu özel günde nasıl bir hizmet sunacağına dair bilgiler haberimizde!

Yurtiçi Kargo: Bayramda Açık mı, Kapalı mı?

Yurtiçi Kargo, genellikle 09.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumartesi günleri ise sabah 09.00'dan 13.00'e kadar standart hizmet devam ederken, öğleden sonra 13.00 - 17.00 saatleri arasında yalnızca şubelerde gönderi kabul ve teslimatı yapılmaktadır. Bayram döneminde de bu saatlere uyulup uyulmayacağı merak ediliyor.

Aras Kargo: Zafer Bayramı'nda Açık mı?

Aras Kargo'nun çalışma saatleri genellikle 09.00 - 18.00 arasıdır. Cumartesi günleri hizmet verirken, Pazar günleri kapalıdır. 30 Ağustos Cuma günkü çalışma durumu hakkında net bilgi almak isteyen müşteriler, günün detaylarına göre hareket etmeli.

Sürat Kargo: Bayramda Hizmet Verecek mi?

Sürat Kargo, standart çalışma saatleri olarak 09.00 - 18.00 arası hizmet vermekte ve Cumartesi günleri 08.30'dan 14.00'e kadar açık olmaktadır. Pazar günleri ise hizmet verilmemektedir. Zafer Bayramı'nda bu düzenin devam edip etmeyeceği hakkında kesin bilgi almak önemli.

2024 Resmi Tatiller Takvimi: Önemli Tarihler

2024 yılı resmi tatillerinde yer alan önemli tarihler şunlardır:

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. Gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. Gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. Gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı Arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. Gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. Gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. Gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. Gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı