Yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyalara yönelik yeni düzenleme yapıldı. 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararda 63'üncü maddede düzenleme gerçekleştirildi. Konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "27 Kasım 2024 tarihli ve 32735 sayılı Resmi Gazete'de, “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" yayımlanmıştır.

Bahsi geçen Karar değişikliği ile yapılan düzenleme çerçevesinde, yurtdışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ülkemize gelen ve posta idaresi ile Bakanlıkça yetkilendirilen hızlı kargo şirketlerince basitleştirilmiş usulde gümrük beyanı yapılan, tek ve maktu vergiye tabi ithal eşya için gümrük kıymeti belirlenirken Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye giderlerinin ithal eşyasının kıymetine ilave edilmesi sağlanmıştır. Söz konusu değişiklik kararın yayımından 30 gün sonra uygulamaya alınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.