Karadeniz'de Sakarya gaz sahasındaki keşfin karaya çıkartılarak vatandaşların kullanımına sunulması çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Hedef martta doğalgazı tüketiciye ulaştırmaktı ancak deprem nedeniyle bu tarih ileriye alındı.

Altyapı çalışmaları tamamlandı

Karadeniz'deki gaz rezervi Türkiye'yi enerji alanında bir üst lige taşıyacak, 710 milyar metreküplük rezervi ile Türkiye doğalgaz üreten ülkeler arasındaki yerini alacak.

TRT Haber'in aktardığına göre bölgedeki gazın ulusal sisteme verilmesi için altyapı çalışmaları tamamlandı.

Filyos Liman'ında dev bir doğalgaz işleme tesisi kuruldu, 170 kilometrelik boru hattı ile doğalgaz bu tesise gelecek.

2026'da kullanılan doğalgazın yüzde 30'u Karadeniz'den karşılanacak

Ardından ulusal sisteme verilmeye hazır hale getirilecek.

Yani nisan ayında ocaklarda yerli doğalgaz yanacak.

İlk etapta 10 milyon metreküp gaz sisteme verilecek, ardından bu miktar büyük oranda artırılacak.

2026 yılına kadar kullanılan gazın yüzde 30'u Karadeniz sahasından karşılanacak.