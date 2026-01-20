Yağışların akşam saatlerine kadar Van'ın güney (Edremit, Bahçesaray, Çatak, Gevaş ve Gürpınar) ilçelerinde kuvvetli kar (10-20 cm), yükseklerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji, kar yağışı ile birlikte bölge geneli için çığ tehlikesine de dikkat çekerek; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” paylaşımı yaptı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Kuvvetli yağışa ilişkin yapılan uyarıda da; “Yağışların akşam saatlerine kadar Van'ın güney (Edremit, Bahçesaray, Çatak, Gevaş ve Gürpınar) ilçelerinde kuvvetli kar (10-20 cm), yükseklerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Meteoroloji son uyarısını da buzlanma ve don olaylarına ilişkin yaptı. Uyarıda; “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

Van genelinde bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Bahçesaray: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı