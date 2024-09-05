Van Milletvekili Burhan Kayatürk, dün Kapıköy Sınır Kapısını ziyaret ederek, yapılacak olan yeni sosyal tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kayatürk, burada yaptığı açıklamada; “Kapıköy Sınır Kapısı: Dün bu kapıdan 8 bin 500 İranlı turist geçti, Van'a giriş yaptı” ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Kapıköy Sınır Kapısı’nı ziyaret ederek, buraya yapılacak olan sosyal tesis ve gümrük kontrol noktalarının genişletilmesi konularında bilgi aldı.

“HEDEFİMİZ TURİST SAYISINI DAHA DA YUKARI ÇIKARMAK”

Ardından paylaşım yapan Milletvekili Kayatürk; “Kapıköy Sınır Kapısı: Dün bu kapıdan 8 bin 500 İranlı turist geçti, Van'a giriş yaptı. Van sokakları an itibariyle İranlı turist kaynıyor, esnafın keyfi yerinde. Van Kapıköy Sınır Kapısını ziyaret ettik. Yapılacak olan yeni Sosyal Tesis hakkında yetkililerden bilgi aldık. Hedefimiz, İran'dan gelen misafirlerimizin geçişlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için pasaport ve gümrük kontrol noktalarını genişleterek Van'ımızı ve Türkiye'mizi ziyaret eden turist sayısını daha yukarı çıkartmak” ifadelerine yer verdi.