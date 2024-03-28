Bugün itibariyle yapılan resmi açıklamada, ithalat ve ihracat işiyle uğraşan tüccarın ürün yüklü Tırlarının kapıda bekletilmekten geçişlerine izin verilmeye başlandığı belirtildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Van Ticaret ve Sanayi Odası ( Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva; “Öncelikle bu konuda bizlerden hiçbir şekilde desteklerini esirgemeyen Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, İlimizin kıymetli Valisi Dr. Ozan Balcı, Milletvekilimiz Burhan Kayatürk, diğer siyasilerimize, İran Bölge Vali Yardımcılarına, İran İslam Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanlarına, Van Ticaret ve Sanayi Odası İran temsilcimiz samad poursoltani ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.

KAPIKÖY TRANSİT GEÇİŞLERE AÇIK OLACAK

Yıllardır özlemini çektiğimiz bir konuydu. Kapıköy Sınır Kapısı'nın bugünlere gelmesinde hakkını vermek lazım. Dönemin Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci’nin emeği çok fazla. Resmi olarak bize gelen kararlarda Kapıköy Sınır Kapısı bundan böyle transit geçişlere açık olacak.

Herhangi bir tüccarımız İran’da alacağı tarımsal ürünleri tırlara yükleyerek, Kapıköy Sınır Kapısı'nda bekletilmeden geçişi sağlanarak dilediği şehre ulaşımı sağlanacak. Bu durum Van tarihinde bir ilk olması nedeniyle hepimiz heyecanlıyız, hepimiz çok mutluyuz. Tüm gayemiz esnaf ve tüccarımızın kazanması ve ticaretinde başarı elde etmesidir.

Uzun süre bu konuyla uğraşıyorduk, nihayetinde taleplerimiz uygun görüldü ve Kapıköy Sınır Kapısı'nın transit geçişe açılması sağlandı” diyen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.