Van’da önceki gün etkili olan kar yağışından dolayı 150’den fazla yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Söz konusu yerleşim yerlerinin yeniden ulaşıma açılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından yolu ulaşıma kapanan yerleşim yerlerinin yolu yeniden ulaşıma açıldı. Yapılan son açıklamaya göre Gürpınar ilçesinde yolu ulaşıma kapalı olan 2 mezra yolunun da yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışmalar sürüyor.