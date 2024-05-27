Dizinin tanıtımlarında, başrol oyuncuları Aslıhan Güner ve Eylül Tumbar'ın benzerliği dikkat çekti. Bu durum, dizinin gerçek hayat hikayesini konu aldığı yönündeki iddiaları güçlendirdi. Fragmanlarda, Aslıhan Güner'in canlandırdığı Melike karakterinin, kızı Duru'yu ablasına emanet etmesi ve ablasının da bebeği evlatlık vermesi gibi olaylar, izleyicilerin aklına Metin Akpınar ve kızı Duygu Nebioğlu'nun hikayesini getirdi.

Peki, gerçekten de "Yalan" dizisi Metin Akpınar ve Duygu Nebioğlu'nun yaşadıklarını mı konu ediniyor? Yapımcılar, bu iddiaları henüz doğrulamadı. Ancak, Duru Aksoy karakterinin Duygu Nebioğlu olup olmadığı merak konusu. İzleyiciler, dizinin yayınlanması ile birlikte bu sorunun cevabını bulacaklar.

Dram dolu bir senaryoya sahip olan "Yalan", başarılı bir oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi usta oyuncular, izleyicileri ekrana kilitleyecek gibi görünüyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken, senaryoyu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

İstanbul'un renkli mekânlarında çekilen "Yalan", izleyicileri merak dolu bir yolculuğa çıkaracak gibi görünüyor. Gerçek yaşam hikayesinden mi esinlenildiği merak konusu olmaya devam ediyor.