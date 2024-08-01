Resmi bir açıklama yapılmadığı için dizinin neden ekrana gelmediği tam olarak bilinmiyor. Ancak yayın akışına bakıldığında, Aşk-ı Memnu yerine "Yalan" adlı başka bir dizinin yayınlandığı görülüyor.

Aşk-ı Memnu normalde Perşembe akşamları 20:00'de Kanal D'de yayınlanıyor. Dolayısıyla 1 Ağustos tarihinde de bu saatte ekranlarda olması beklenmişti. Ne yazık ki çeşitli nedenlerle dizi bu akşam yayınlanmamış.

Dizi severlerin en çok merak ettiği konular "Aşk-ı Memnu neden yok?", "Aşk-ı Memnu bu akşam var mı, ne zaman, saat kaçta?" olmuş. Maalesef Kanal D'den henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için net bir cevap verilemiyor.

İzleyiciler, Kanal D'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip ederek konuyla ilgili güncel bilgileri öğrenebilirler. Muhtemelen yakın zamanda dizinin yayın tarihiyle ilgili bir duyuru yapılacaktır. Aşk-ı Memnu hayranlarının sabırlı olmaları ve gelişmeleri yakından takip etmeleri önemli.