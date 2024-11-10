TikTok'a Yasal Engel

Kanada Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne, TikTok'un Toronto ve Vancouver'daki ofislerinin kapatılacağını duyurarak bu konuda önemli bir adım attıklarını belirtti.Bakan Champagne, yasaklamanın yanı sıra Kanada vatandaşlarının TikTok uygulamasını kullanmaya ve içerik üretmeye devam edebileceğini ifade etti. Ancak, vatandaşların siber güvenliklerine dikkat etmeleri ve sosyal medya uygulamalarının potansiyel risklerini iyi değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

Güvenlik Endişeleri ve Geçmişteki Uyarılar

Kanada Güvenlik İstihbaratı (CSIS) Başkanı David Vigneault, daha önce TikTok'un Çin hükümeti için bir bilgi kanalı olabileceği uyarısında bulunmuştu, bu durum, sosyal medya platformuna yönelik eleştirilerin artmasına neden olmuştu. Bu yasak, uluslararası alanda sosyal medya güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda.