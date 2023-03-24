Kadim Aşiretler Fedarasyonu Genel Başkan Vekili Ezdinan Aşireti reisi M. Salih Özbek, üst kurul üyesi Jirki Aşiret liderlerinden Cemil Öter ve yönetim kurulu üyesi Ğavıştan Aşiretinin kanaat önderi Hüsnü Artim, AK Parti Van milletvekili aday adayı Veysel Ürüm'e destek ziyaretinde bulundu.

İş insanı Veysel Ürüm'ün Van ve bölgede ciddi yatırım ve istihdamlarının bulunduğunu belirten Salih Özbek, Ürüm'ün kent için önemli bir isim olduğuna vurgu yaptı. Aday adaylık süreciyle alakalı Ürüm'e başarılar diliyen Özbek, süreç içerisinde gerekli olan desteği sunacaklarını söyledi.

Kanaat önderlerinin ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren iş insanı Ürüm, aşiretlerin bölgenin bir gerçeği olduğunu söyledi. Van ve bölgede çeşitli aşiretlerin bulunduğunu ve geniş kitlelere hitap ettiğini belirten Ürüm, bu hassas süreçte aşiretlerin desteğininin son derece anlamlı ve önemli bulduğunu dile getirdi.

Ziyaretlerinden dolayı kanaat önderlerine teşekkür eden Ürüm, misafirlerini kapıya kadar uğurladı.