Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 6 Haziran Perşembe günü ekranlara gelen bölümde, Güllü Çolak olayında kan donduran iddialar ortaya atıldı. Güllü Çolak’ın yeğeni Ahmet, babaannesi ve halasının bir adamı öldürüp kıyma makinesinden geçirdiklerini söyleyince stüdyoda adeta buz kesti. İşte olayın dehşet verici detayları…

6 Haziran Yayınında Müge Anlı: Kan Donduran Güllü Çolak Olayı! “Babaannem O Adamın Koktuğunu Söylerdi”

ATV ekranlarında her gün saat 10.00'da yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programının 6 Haziran 2024 Perşembe günü yayınlanan son bölümünde, Güllü Çolak olayı gündeme bomba gibi düştü. Ahmet, stüdyoda babaannesi ve halasının bir adamı öldürüp kıyma makinesinde çektiklerini iddia etti. Güllü Çolak’ın 2 aydır kayıp olduğunu belirten Ahmet, babaannesi Cennet ve halası Güllü’nün korkunç bir cinayeti gizlediğini açıkladı.

“Mehmet’in Başına Parke Taşıyla Vurduğunu Söylemişti” – Müge Anlı’da Kan Donduran İddialar

Güllü Çolak’ın kaybolmasının ardından yapılan araştırmalarda, Mehmet’in Güllü’ye şiddet uyguladığı ve onu kaçırdığı öne sürüldü. Ahmet, Güllü’nün Mehmet tarafından darp edilip kaçırıldığını, Mehmet’in de başka kadınları dolandırıp altınlarını aldığını ifade etti. Ahmet’in iddiaları stüdyoda büyük yankı uyandırdı.

Canlı Yayında Şok Gelişme! Müge Anlı’da Güllü Çolak’ın Yeğeni Ahmet’ten Kan Donduran İtiraflar

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Güllü Çolak’ın yeğeni Ahmet, canlı yayına katılarak bildiklerini açıkladı. Ahmet, “Halam Güllü ve annesi Cennet, Kahramanmaraş’ta bir adamı tuzağa düşürdüler. Adamı evlerine çağırıp öldürdüler ve cesedi kıyma makinesinde çektiklerini anlattılar. Babaannem sürekli o adamın koktuğunu anlatırdı” dedi. Bu itiraflar stüdyoda büyük şok yarattı.

Müge Anlı’da Flaş Gelişme: “Güllü’nün Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık Yaptığını İddia Ediyorum”

Ahmet, halası Güllü’nün evlilik vaadiyle insanları dolandırdığını ve bunu bilenlerin sessiz kalmasının suça ortaklık olduğunu söyledi. Ahmet’in anlattıkları arasında, Güllü’nün erkek kardeşi Durdu’nun ismini Taner olarak değiştirdiği ve birlikte hareket ettikleri de yer aldı. Bu gelişmeler, olayın ne kadar karmaşık ve dehşet verici olduğunu gözler önüne serdi.