Edirne-Gelibolu istikametinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Gelibolu'dan Keşan istikametine giden Mustafa Karayiğit yönetimindeki kamyonet, Destek Kıtaları Kavşağı yakınlarında önünde seyir halinde olan S.K. yönetimindeki traktöre takılı buğday yüklü römorka çarptı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Yaralı traktör sürücüsü S.K. ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kamyonetin sürücüsü Mustafa Karayiğit ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı

Kaza yerinde yapılan incelemenin devamında, kamyonetin kapalı kasasında bir kişinin daha cansız bedeni bulundu.

Kazada hayatlarını kaybeden Mustafa Karayiğit, Beytullah Karayiğit ve Emir Karayiğit'in cenazeleri, cumhuriyet savcısı ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.