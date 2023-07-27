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Kamu borçlarının yapılandırılması vergi ve SSK borçları ağırlıklı olmak üzere MTV'den oda aidatlarına kadar geniş bir alanı kapsıyordu.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırması başvuruları tamamlandı.

Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırma için en son başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran'a çekilmişti. 30 Haziran 2023 tatile denk geldiği için, son başvuru süresi 3 Temmuz 2023 olarak ilan edilmişti. İlk taksit ödeme süresi de bir ay uzatılarak 31 Temmuz olmuştu.

Son ödeme tarihi 31 Temmuz

Yapılandırma için başvuru süresi geçti ancak, son ödeme tarihi olan 31 Temmuz'a sayılı günler kaldı.

Ödeme yapamayanın yapılandırması yanıyor

31 Temmuz'da yapılan yapılandırmanın peşin ödemesinin yapılması gerekiyor. Ya da taksitlendirmenin ilk taksiti mutlaka yatırılmalı. Aksi taktirde yapılandırma bozulması gündeme gelebilecek.

ENSONHABER