WanHaber - ÖZEL

Kurucusu olduğu derneğin yurtiçinden çok sayıda bağışçısı olduğunu belirten iş insanı Rıdvan Çelik, başlattığı iyilik çemberi hikâyesinin tamamen gönül işi olarak ortaya çıktığını söyledi.

Çelik, “Derneği kurduktan sonra 16 genç arkadaşım gönüllü olarak yer aldı. Burada amaç tamamen ihtiyaç sahiplerini belirleyip buna yönelik gereksinimleri karşılamak. Bizim amacımız; yaşlıların, kırsal bölgede yaşayan çocukların, engellilerin, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına yönelik yardımlar yapmak” ifadelerine yer verdi.

“GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURDUK”

Yardımların sadece Van ile sınırlı olmadığını, Türkiye’nin her yerine ihtiyaç halinde gidebileceklerini belirten Çelik, “Eğitim alanında büyük faaliyetler yürütüyoruz. Kırsal bölgelerde yaşayan insanların alım gücü iyi durumda olmayabiliyor, çocukların eğitim masrafları da bunlardan biri.

Bizler her çocuğun eşit koşullarda eğitim görmesini sağlamak için, başta kırsal kesimde yaşayan çocuklar olmak üzere maddi yetersizliklerle eğitim ihtiyaçlarını, giyim ve gıda ihtiyaçlarını karşılayamayan tüm çocukların yanında olmaya gayret ediyoruz. Derneğimiz sadece çocuklara yönelik bir yardım kuruluşu değil! Bizler maddi durumu yetersiz olan her ailenin, her bireyin yanında duruyoruz, yardım eli ulaştırmaya devam ediyoruz. Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında bir gönül köprüsü kurduk” şeklinde konuştu.

“BİNLERCE ÇOCUĞA ULAŞIYORUZ”

Bağışların büyük kısmının yurtiçinden geldiğini belirten Dernek Başkanı Rıdvan Çelik, yurt dışından da katkı sağlayanların olduğunu aktardı.

Gelen bağışları mevsim koşullarına göre değerlendirdiklerini aktaran Dernek Başkanı Çelik, her hafta en az 70 çocuğa dönemsel yardımlar yaptıklarını belirterek, yıllık 4 bine yakın çocuk ve binlerce ihtiyaç sahibine dernek olarak ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Haber: Fatma Öztürk