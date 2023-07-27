Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber – ÖZEL

Van’da Mollakasım yazlıklarının bulunduğu alandan sahile inen bazı yolların, demir sürgülü kapılarla kapatıldığını gören vatandaşlar, konuyu sosyal medyada paylaşarak, eleştirilerde bulundu.

Bunaltıcı sıcaklardan bunalan vatandaşların serinlemek için uğrak noktalarından biri olan Mollakasım sahillerine, bazı noktalarda yolların kapatılması nedeniyle ulaşılamıyor.

Duruma sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar, sahillerin vatandaşlara ait olduğunu ve buralara inen yolların kapatılamayacağını dile getirdi.

Mollakasım sahillerine inebilmek için gittikleri bazı yolların kapatıldığını gördüklerini ve geri dönerek alternatif yol arayışına girdiklerini ve bu şekilde büyük zorluklar yaşadıklarını belirten vatandaşlar, sosyal medyadan paylaşım yaparak, “yollar vatandaşın kapatılamaz” notu düştü.

Haber: Mehmet Salih Giyci