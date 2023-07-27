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Enflasyondaki artış para birimlerini de etkiliyor.

Artan fiyatlar sonucu en yüksek banknot olan 200 TL'nin yetersizliği nedeniyle bir süre önce gündeme daha yüksek bir banknot basım ihtimali geldi.

Ortaya atılan iddia ise 500 TL'lik yeni bir banknot basımı yapılabileceği yönündeydi.

500 TL'lik banknot basılacağı iddiası soruldu

Konu bugün, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a soruldu.

Hafize Gaye Erkan, daha yüksek bir banknotun basım ihtimaliyle ilgili net konuştu.

Erkan, daha yüksek bir banknot üzerinde şu an bir çalışma yapılmadığını belirtti.

"Daha yüksek banknotun şu an üstünde çalışmıyoruz"

Erkan, ayrıca öncelikli hedefin enflasyonu düşürmek olduğunun da altını çizdi.

Hafize Gaye Erkan konuyla ilgili, "Daha yüksek banknotun şu an üstünde çalışmıyoruz, enflasyonla mücadeledir hedefimiz, hedefimizi değiştirmeyeceğiz. Gereken adımları gerektiği zamanda gerektiği ölçüde bütünsel bir şekilde atacağız." ifadelerini kullandı.

ensonhaber