İpekyolu Belediyesi Personel A.Ş. tarafından işten çıkarılan işçiler konusuyla ilgili açıklama yapıldı.

“Kamuoyuna Zorunlu Açıklama” başlığı ile yapılan açıklamada; “31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda halkımızın büyük desteği ile İpekyolu İlçemiz Belediyesi DEM Parti Eşbaşkanları ve 37 üyeli meclisinde 30 üye kazanarak Belediye yönetimine gelmiştir. Seçim öncesi çalışmalarda halkımıza verilen temel sözümüz; “Belediyede şeffaflık esas alınacak ve temel konularda halkın katılımı esas alınacaktır “ şeklinde olmuştur” denildi.

Açıklamanın devamında; “Göreve başlamamızın ardından, Anayasa ve Belediye Yasasında yer alan “Belediye /Yerel Yönetim” tanımlarını ortadan kaldıran, halk iradesini yok sayan 8 yıllık kayyım anlayışının ve yönetim biçiminin halka hesap vermeyen, yasalara aykırı ve keyfi uygulamalarının İpekyolu Belediyesinde sebep olduğu tahribatların boyutlarını tespit çalışmaları başlatılmıştır.

Bu kapsamda Belediyemizin 2024 yılı Nisan ayı itibariyle karşı karşıya bulunduğu Mali Durum Tablosu Belediye Binasına asılmış ve Yazılı-Görsel Medya aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmıştır. Belediyemiz; 750 Milyon Lira Banka Kredi Borçları olmak üzere toplam 1 Milyar 123 milyon 645 bin lira borç yükü ile devir alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

“… YÜZDE 40’INI GEÇEMEZ KURALI”

Belediye tarafından yapılan açıklamada; “Belediye Kanunun 49. Maddesine göre Belediye Personel Şirketi dahil tüm personele ödenecek toplam miktar bütçe gelirlerinin % 40’nı geçemez kuralı var iken, kayyım döneminde 2023 yılında bu oran % 58 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 2024 yılı için çok daha yüksek olacaktır. Seçime 5-6 ay kala 2023 yılı Kasım ve Aralık aylarında yüzlerce kişi Belediye Şirketi üzerinden işe alınmış, seçime 45 gün kala (2024 Şubat ayında) tüm işçi maaşlarına % 90 üzerinde artış öngören 3 yıllık bir Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak; Belediyenin aylık bütün gelirleri sadece personel maaşlarına yetemez hale getirilmiştir. İlgili mevzuata göre Belediyemizin (500 bin-599 bin nüfusa göre) Norm Kadro Sayısı İşçi ve Memur toplamı 1.035 olması gerekirken sadece şirket personeli sayısı 1.104 kişidir” diye kaydedildi.

“BU DURUM ÖNLEMLER ALMAYI GEREKTİRMEKTEDİR”

İpekyolu Belediyesi Personel A.Ş. tarafından yapılan açıklamada; “Halkın beklediği kent temizliği, yol yapımı, akaryakıt alımı, park bahçe işleri, ihalesi devam eden yapım işleri ile sınırsızca kullanılan banka kredilerinin geri ödenmesine tek kuruş kalmamaktadır. Bu durumun sürdürülebilir olmadığı çok açıktır ve önlemler almayı gerektirmektedir. İşsizliği ve yoksulluğu iliklerine kadar yaşayan kentimizde herkesin sürekli-güvenceli bir işte çalışması, düzenli bir gelire sahip olması kadar doğal bir durum olamaz. Bunun yol ve yöntemi de üretim ve istihdam alanlarının oluşturulması ile mümkündür ve Genel İdarenin sorumluluğundadır” denildi.

“ASLA BİR AYRIM DÜŞÜNCESİ OLMADAN…”

Açıklama şu ifadelerle son buldu; “Asla mesleki veya siyasi ayrım ve asla bir cezalandırma düşüncesi olmadan, sadece kent halkına hizmet de sunabilecek bir Belediye hedefi ile son 6 ay içerisinde Belediye Şirketinde işe başlatılmış herkesin işine son verilmesine derin üzüntü yaşayarak karar vermiş bulunuyoruz. Daha önceleri de (2009) yaşamış olduğumuz ve uzun olmayan bir sürede toparlanıp halkımızın hizmetine sunduğumuz Belediyelerimizi hatırlatarak durumu kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.”