Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Gaziantep’te kadınların biber mesaisi başlarken, kavurucu güneşin altında tarlada biber toplayan kadınları sıcaklar yıldırmıyor. Gaziantep’te temmuz ayının başından bu yana etkili olan ve ağustos ayında da etkisini sürdüren sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Önemli tarım kenti Gaziantep’te çiftçiler tarlalara inerken, kadınların da biber mesaisi başladı. İslahiye başa olmak üzere Şahinbey ilçesinin köylerindeki tarlalarda biber toplamaya başlayan kadınlar, zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havaya rağmen çalışmaya devam ediyor. Kavurucu sıcaklılara rağmen zorlu şartlarda mesai yapan kadınlar, sıcaklığın yüksek olduğu günlerde yarım gün mesai yaparak çalışıyor.

Gün ışığıyla biber tarlalarına giden kadınlar, öğle saatlerine ve gün batımına kadar 40 derecelik sıcağın altında çalışıyor. Gün boyu açık havada güneşin altında çalışan kadınlar, ekmeklerini hem sıcaktan hem de acıdan çıkarıyor.

Şahinbey ilçesinin kırsal Muhacirosman Mahallesi’nde biber hasadı yapan kadınları zaman zaman 45 dereceyi bulan sıcaklıklar yıldırmazken, imece usulü çalışan kadınlar, güneşin altında ekmek paralarını kazanıyor. Hasat vaktinin gelmesi çiftçiler kadar tarım işçilerini de sevindirirken, biber bahçelerinde 40 dereceyi aşan sıcaklarda açık arazilerde çalışan işçiler, gün boyu biber toplayarak geçimlerini temin etmeye çalışıyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlaya geldiklerini söyleyen kadın çiftçilerden Leyli Kartal, "Biber hasadı ile birlikte bizde salçalık biber topluyoruz. Çok şükür kendi tarlamızda çalışıyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu sağ olsun bize çok yardımcı oluyor, fide ve verdiği diğer desteklerle bizi destekliyor. Sabah saat 06.00’da geliyoruz, öğle saat 13.00’a kadar çalışıyoruz. Çalışma bizim için güzel geçiyor. Bana göre hiç sıcak değil, ben hiç zorlanmıyorum. Ben sıcağı, çalışmayı ve bahçeye gelmeyi seviyorum. Zorlanmıyoruz, zevkle çalışıyoruz ve sıcaklıklar bizi yıldırmıyor" dedi.

Sıcak havalarda açık alanda çalışmanın zor olduğunu belirten Aliye Kartal ise, "Biber hasadına geldik. Nisan ayında fide ekimi ile biber mesaimiz başladı. Otunu temizledik, çapasını yaptık, şimdi de hasadını yapıyoruz. Topladığımız biberler salça yapılıyor. 40 derece sıcaklık var. Öğle saatlerinde hava çok sıcak oluyor. Ne yapalım geçimimiz için mecburen çalışıyoruz. Sabah saat 06.00’da geliyoruz, öğle saat 13.00’a kadar biber topluyoruz. Elbette güneşin altında çalışmak zor oluyor ama zorlanınca dinleniyoruz. Bol su içiyoruz, kavun ve karpuz yiyoruz" şeklinde konuştu.

Lise 2’inci sınıf öğrencisi Nazife Coşkun da, "Yaz tatili olduğu için aileme ve nineme yardım etmek için köye geldim ve tarlada onlara yardım ediyorum. Biber hasadı çok güzel geçiyor. Sabah erkeden biber hasadı için tarlaya geliyoruz. Topladığımız biberleri filelere dolduruyoruz. Güneşin altında eğilerek biber topladığımız için belimiz ağrıyor. Bu sıcakta biber toplamak çok zor oluyor ama biberleri hasat etmek zorundayız" diye konuştu.