Bakan Işıkhan, 0-36 ay arası çocukları olan çalışan annelere yönelik aylık 325 Euro destek sağlanacağını duyurdu. Bu yardım, sertifikalı çocuk bakıcıları istihdam eden ve kayıtlı bir işte çalışan annelere 12 ay boyunca kesintisiz olarak verilecek.

Projeye Yoğun İlgi

Projenin amacı, kayıtlı kadın istihdamını artırmak ve eğitimli çocuk bakıcılarının sayısını çoğaltmaktır. Bakan Işıkhan, bu desteklerin annelerin iş gücüne katılımını kolaylaştıracağını ve çocukların güvenli bir ortamda bakımını sağlayarak ailelerin yaşam kalitesini artıracağını vurguladı.

Sağlanacak Avantajlar

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenen açılış programında konuşan Bakan Işıkhan, projenin sosyal güvenlik sistemine de olumlu katkılar sağlayacağını belirtti. Sigortalı çocuk bakıcılarının teşvik edilmesiyle çocuk bakımı alanında kalite standardının yükseltilmesi hedefleniyor.

Bakan Işıkhan'ın Açıklamaları

Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, projenin annelerin iş hayatına katılımını artırarak ailelerin sosyal ve ekonomik güvenliğini sağlamayı amaçladığını belirtti. Projeye gösterilen yoğun ilginin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Işıkhan, ilerleyen süreçte kadın istihdamının artırılması ve çocuk bakımı hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Kadınlara yönelik bu dev destek programı ile hem annelerin iş gücüne katılımı kolaylaşacak hem de çocukların kaliteli ve güvenli bir şekilde bakımı sağlanacak. Bu fırsatı kaçırmayın!