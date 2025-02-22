Türkiye’de ilk kez evcil hayvanlar için koyunyününden yatak yapan ve markasını tescil eden kadın girişimci Betül Gündoğdu, kedi ve köpeklerin rahat ve sağlıklı bir uyku ortamına ihtiyaç duyduğuna kanaat getirerek bu işe giriştiğini belirtti.

2005 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde İktisat alanında eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli firmalarda uzun yıllar insan kaynakları yöneticiliği ve kariyer danışmanlığı yapan Betül Gündoğdu, 2016 yılında kızını kucağına alınca mevcut işini bıraktığını söyledi.

Aynı zamanda Van Ticaret ve Sanayi Odası (VanTSO) Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi de olan iki kız çocuk annesi Betül Gündoğdu, çocuklarının okula başlamasının ardından yeniden iş hayatına atılmak istediğini anlattı. Gündoğdu, “Çocuklarım büyüdükten sonra yeniden iş hayatına atılmak istesem de, hem çocuklarıma hem de evime vakit ayırarak bir iş yapmak istedim. İş arayışında olduğum bir dönemde eşim bana iş kurma önerisinde bulundu. Bu süreçte kuracağım iş üzerine çalışmalar yaparken, Çaldıran ilçesinde koyunyünlerinin yol kenarında yakıldığına şahit oldum. Koyunyününün eski dönemlere göre fazlaca rağbet görmemesi üzerine yakıldığını öğrendim. Bunun üzerine harekete geçtim…” dedi.

“KOYUNYÜNÜ, PATİLİ DOSTLARIMIZA YATAK OLUYOR”

Bunun üzerine koyunyününe dair araştırmalar yaptığını dile getiren girişimci Betül Gündoğdu, “Koyunyününün sağlıklı olduğunu hepimiz biliyoruz, bunun yanı sıra işlevselliği, önemi ve daha aktif kullanımına dair uzun süre araştırmalar yaptım. Koyunyünü tiftik haline getirilip yorgan ve yataklarda kullanılıyor. Pazar payı pek yoktu zaten bunun üzerine üretim yapan çok fazla firma vardı ben de bu yünü patili dostlarımız için uygulamaya karar verdim.” ifadelerini kullandı.

“ÜRETTİĞİMİZ YATAKLARI 30 KEDİ İLE TEST ETTİK”

Son yıllarda evcil hayvan sahibi birey sayısının arttığını aktaran Betül Gündoğdu, ilk üretim sürecinde yatakları yaklaşık 30 kedi üzerinde test ettiklerini söyledi.

Gündoğdu, “Son zamanlarda hayvan sahiplendirme de çok fazla oluyor, artık neredeyse her evde evcil hayvan oluyor. Ben de bunun üzerine patili dostlarımız için yatak ürettim, üretimin ilk safhasında kedilerin ve evcil hayvanların ürettiğimiz bu yataklarda yatacaklarını test etmek için yaklaşık 30 kedi üzerinde denedik ve olumlu sonuç aldık. Van’da bu yaptığımız hayvan yataklarının piyasası çok fazla yok, biz de bunu e-ticarete taşıdık. Şu an üretilen ürünlerimiz e-ticaret üzerinden Türkiye’nin dört bir yanında satılıyor.” diye konuştu.

Doğal yapısı gereği sıcaklığı oranlama, nemi emme ve anti bakteriyel özellikleri sayesinde evcil hayvanlar için de uygun bir yatak malzemesi olan koyunyünü; kışın sıcak, yazın ise serin tutuyor.

“BU SÜREÇTE ÜNİVERSİTELİLER VE EV KADINLARI İLE ÇALIŞTIM”

İş kurarken hem üniversite öğrencileri hem de ev kadınları ile çalışarak, kendilerine maddi gelir sağladığını da söyleyen Betül Gündoğdu, “Bu süreçte üniversitede öğrenimine devam eden arkadaşların da önünü açmak için logo tasarımı, web sitesi yapımı ve buna benzer tüm süreçlerde kendileriyle çalıştım. Şu anda da ürünlerimizi üreten çalışma arkadaşlarım ev hanımı. Dışarıda çalışamayan ama ekonomik kazanç sağlamayı amaçlayan kadınlarla çalışıyorum. Kadınlarımıza ürünleri gönderiyoruz, onlar yolladığımız bu ürünleri üretip geri gönderiyor.” şeklinde konuştu.

Alerjen riski azaltan ve kimyasal madde içermeyen koyunyünü, evcil hayvanların sağlığına olumlu etkiler de sunuyor.

“SATIŞLAR E- TİCARETTEN”

Aynı zamanda doğa dostu ve dayanıklı olan koyunyününün, evcil hayvanlar için iyi bir uyku sağladığını belirten girişimci Betül Gündoğdu son olarak şunları ifade etti:

“E-ticaret üzerinden satışlarını yapıyoruz. Bir kadın arkadaşımızın evine giderek makinesini kurduk, böylece dikişleri daha kolay yapabilecek. Bir diğer kadın arkadaşımız yatak sepeti yapıyor, bir diğeri yatakları yapıyor. İmece usulü diyebileceğimiz tarzda herkes bu ürünleri evinde üretiyor, biz de pazarlamasını yapıyoruz.”