Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için harekete geçen İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda hayata geçirdiği uygulamaların sonuçlarını almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığınca 2018'de hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ni (KADES) cep telefonuna indiren kadın sayısı 7 milyon 830 bine ulaştı.

Uygulama üzerinden gerçekleşen 1 milyon 480 bin ihbarın tamamına anında müdahale edilirken, şiddet mağduru 920 bin kadına yardım edildi.

Tek bir tuşa basmak yeterli

İçişleri Bakanlığının proje sahibi olduğu, Emniyet Genel Müdürlüğünün hayata geçirdiği KADES uygulaması ile akıllı telefonlarda konum özelliği açılarak, tek bir tuşla ihbarda bulunulabiliyor.

KADES uygulaması üzerinden yapılan ihbarlara 112 ve devriye ekipler tarafından kısa sürede cevap veriliyor.

Öte yandan asılsız ihbarlarla ilgili de uyarıda bulunan yetkililer, gelen tüm ihbarlara aynı hassasiyet ve özen gösterildiğini, bilinçli olarak asılsız ihbarda bulunulmaması gerektiğini kaydetti.