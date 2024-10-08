Kaçakçılıkla mücadele kapsamında emniyet güçleri yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Türkiye'ye kaçak yollarla altın girişi yapılacağı bilgisine ulaştı.

2 Ekim'de harekete geçen polis, Dubai'den uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Özbekistan uyruklu 6 kadın yolcu ile onları karşılamaya gelen iki aracı havalimanının çıkışında durdurdu.

Araçta ve yolcular üzerinde yapılan aramada, her biri 110 gram 82 adet külçe altın, 18 oyun konsolu ve kolu (playstation), 3 akıllı cep telefonu ele geçirildi.

KADINLARIN CİNSEL ORGANLARINDAN 84 KÜLÇE ALTIN ÇIKTI

Ayrıca, alınan mahkeme kararının ardından Özbek kadın yolcuların iç beden muayenesi ile yapılan cerrahi müdahalesi sonucu cinsel organlarından yine her biri 110 gram ağırlığında 84 külçe altın daha çıkarıldı.

55 MİLYON LİRALIK KÜLÇE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Ele geçirilen toplam 18 kilo 500 gram ağırlığındaki 166 adet külçe altının piyasa değerinin 55 milyon TL olduğu belirtildi. Kaçak getirdikleri altınlarla yakalanan 6 Özbek kadın yolcu ile onlara yardım ettiği belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

7 TUTUKLAMA

7 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.