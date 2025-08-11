Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Toplantının öncelikli gündemi ise dış politika...

Bu kapsamda Gazze'deki son durum değerlendirilecek.

İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal planına karşı atılabilecek adımlar ele alınacak.

Bölgede ateşkesin sağlanması, sükunetin tesis edilmesi ve insani yardımların Gazze'ye girişi için atılacak adımlar konuşulacak.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN BARIŞI

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma da kabinenin gündeminde olacak.

Ankara, barış yolunda sağlanan ilerlemeden memnun...

Bölgede kalıcı istikrarın sağlanmasının önemi üzerine istişareler yapılacak.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Kabinenin bir diğer gündemi Suriye'deki gelişmeler...

Bu çerçevede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam temaslarının yansımaları masada olacak.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik yürütülen diplomatik girişimler ve faaliyetler görüşülecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Ele alınacak önemli başlıklardan biri de 'Terörsüz Türkiye' süreci...

Kabine toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları değerlendirilecek.

Silah bırakma sürecindeki son durum, askeri ve istihbari raporlar ışığında analiz edilecek.

ORMAN YANGINLARI

Ve, Türkiye'nin son zamanlarda gündemini epey bir meşgul eden orman yangınları...

Kabine toplantısında ülke genelinde orman yangınlarıyla mücadele, tahribat ve oluşan zarar da konuşulacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçip kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.