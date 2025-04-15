Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 24 Mart'ta gerçekleştirilen Kabine toplantısında; Avrupa ile ilişkiler, Ukrayna'daki devam eden savaş, ABD ile ticari ilişkiler ve ülke gündemine dair çeşitli önemli konular ele alınmıştı.

KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR

Yeni kararlar için gözler bir sonraki Kabine'de.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında son olarak 24 Mart'ta Kabine bir araya gelmişti.

Kabine toplantısının 7 Nisan'da gerçekleşmesi bekleniyordu ancak o tarihte AK Parti MYK toplantısı düzenlendi.

Kabine toplantısı bugün yapılacak.

TİCARET SAVAŞLARI

ABD ile Çin arasında uzun yıllardır birçok alanda süren gerilim, ülkelerin karşılıklı gümrük vergilerini artırmasıyla tırmanmayı sürdürüyor.

Toplantıda, küresel ticaret savaşları masaya yatırılacak. Türkiye'nin atacağı adımlar gözden geçirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

27 Şubat’taki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine çevrilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4. İmralı ziyaretinin gerçekleşmesi bekleniyor. Gelinen aşama Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

İSRAİL’İN SALDIRILARI

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki kara harekatını genişletti.

Refah’ı tamamen kuşattı. İsrail’in saldırıları Kabine'nin önemli başlıklarından birisi olacak.

İsrail’in Suriye’deki üssü bombalaması ve Suriye’deki son durum da kabine Toplantısı’nda gündem başlıkları arasında yer alacak.