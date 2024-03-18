Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Okul Sporları Daire Başkanlığı faaliyet programında yer alan ve 14-16 Mart 2024 tarihleri arasında Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Van, Gümüşhane, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat ve Trabzon illerinden 56 kız, 85 erkek olmak üzere toplamda 141 sporcu ve 35 hakem ile antrenörün katılım sağladığı Okul Sporları Küçükler Kız ve Erkek Judo Grup Müsabakaları sona erdi.

Nur Tatar Spor Salonunda, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan açılış seremonisine; Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, Judo Federasyonu MHK üyesi Fatih Pektaş, Spor Hizmetleri Müdürü, İlçe Müdürü, Federasyon Hakemlerinin yanı sıra 13 ilden gelen antrenör, idareci, sporcu, hakem ve davetliler katıldı.

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Judo Federasyonu MHK üyesi Fatih Pektaş; “Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye Judo Federasyonumuz tarafından 13 ilden 141 sporcumuzun katılım sağladığı, Van ilimizin ise 3 gün boyunca ev sahipliğini yapacağı ve Ülkemiz adına gurur verici başarılara imza atan taekwondocu kızımızın adının verildiği Nur Tatar Spor Salonunda 3 gün boyunca sizlerle birlikte Okul Sporları Judo Grup Müsabakalarında bulunmaktan oldukça mutluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle müsabakalara katılım sağlayan tüm sporcu, antrenör ve idarecilerimize başarılar diliyor, Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere, Judo İl Temsilciliğimize, antrenörlerimize, hakemlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, sporculara hitaben yapmış olduğu açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Bugün burada yaklaşık 13 ilimizden 141 sporcumuzu misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. En önemlisi taekwondo da göğsümüzü kabartan 3 olimpiyat gören kızımız evladımız Nur Tatar isminin verildiği, Nur Tatar Spor Salonumuzda bu organizasyonu yapıyor olmanın da ayrıca hazını yaşıyoruz. Umut ediyoruz ki bugün burada mücadele edecek olan yaklaşık 141 sporcumuzdan nice Nur Tatar’lar çıkacak, yâda nice Nur Tatar versiyonun da erkek sporcularımız çıkacak. Ben şimdiden bütün katılımcı illerimize, sporcularımıza, antrenör ve hakem arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Tüm sporcularımızın yolları ve bahtları açık, akıbetleri ise olimpiyatlar olsun diyor, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.”

3 gün boyunca devam eden müsabakalar sonucunda 6 farklı kategoride mücadele eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü judo sporcuları 4 birincilik ve 1 üçüncülük madalyası kazanmayı başardı.

Van adına farklı kategorilerde madalya sahibi olan sporcular ileriki tarihlerde, Afyon’da yapılacak olan Okul Sporları Judo Final Müsabakalarında Van’ı temsil edecek.

Türkiye Judo Federasyonu Van İl Temsilcisi Gürsel İzcier, müsabakalara ilişkin yaptığı değerlendirmede; “Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından okullarımızdaki başarılı sporcularımızın keşfedilmesi ve her spor branşının tabana yayılması için başlatılan okul sporları müsabakaları küçükler kız ve erkek grup karşılaşmalarında 13 ilden 141 sporcu, antrenör ve idarecilerimizi ilimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Sporcularımız üç gün boyunca dereceye girmek için birbiriyle kıyasıya bir mücadele sergilediler. İlimiz sporcuları farklı kategorilerde en iyi performanslarını sergileyerek ilimize 4 Türkiye Birinciliği ve 1 Türkiye Üçüncülüğü madalyası kazanarak bizlere çok büyük bir gurur yaşattılar. Okul Sporları Judo Küçükler Kız - Erkek Grup Müsabakalarında kendi illerini en iyi şekilde temsil ederek isimlerini Türkiye Şampiyonasına yazdıran tüm sporcu kardeşlerimi tebrik ediyor, bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza antrenör arkadaşlarıma judo il temsilcisi olarak çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Müsabakalarda dereceye giren takımlara madalya ve katılım belgeleri Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, Judo Federasyonu MHK üyesi Fatih Pektaş, Judo İl Temsilcisi Gürsel İzcier, Federasyon yetkilileri ve hakemler tarafından verildi.