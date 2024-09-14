Şırnak İl Başkanı Ayrıldığını Sosyal Medya Üzerinden Duyurdu

Şırnak İl Başkanı Mehmet Yılmaz İlçi, istifa haberini sosyal medyadan paylaşarak partiden ayrıldığını ve beraberinde 41 kişinin daha partiden ayrıldığını duyurdu. İlçi, “İYİ Parti Şırnak İl Başkanlığı görevimden istifa ettim ve bu kararımdan sonra başkanlığını yaptığım Şırnak İl Yönetiminden ve İl Disiplin Kurulu’ndan toplam 41 kişi istifa etmiştir” şeklinde bir açıklama yaptı.

İYİ Parti’nin İstifa Sorunu Yılmadı

İYİ Parti’de 2023 yılından bu yana devam eden istifa furyası, partinin iç dengelerini sarstı ve birçok il ile ilçe örgütünde de benzer ayrılıklar yaşandı. Partinin önemli isimlerinden Koray Aydın ve diğer birçok kurucu üyenin ayrılığı, partinin geleceği üzerine endişeleri artırmış durumda.

Milletvekilleri de Parti Değiştiriyor

Son yıllarda İYİ Parti’den ayrılan milletvekilleri, partinin zor durumda olduğunu gösteren bir başka işaret. Adana Milletvekili Bilal Bilici ve eski genel başkan yardımcısı Bahadır Erdem, CHP'ye; İstanbul Milletvekilleri Seyithan İşsiz ve Ahmet Ersagun Yücel ise AKP'ye katıldılar. Bu gelişmeler, partinin içindeki bölünmeleri ve yönetsel sıkıntıları derinleştiriyor.

Krizler Partinin Etkisini Yaygınlaştırıyor

İYİ Parti'nin karşılaştığı bu istifa krizleri, sadece partinin içindeki karışıklıkları değil, aynı zamanda siyasi arenadaki konumunu da zayıflatıyor. Bu tür yüksek profilli ayrılıklar, partinin tüm yapısal ve stratejik planlarını sorgulatıyor ve bu durumun nasıl bir siyasi etkisi olacağı ise henüz tam olarak belirlenmiş değil.