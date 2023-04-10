İYİ Parti İl İl sıralı milletvekili adaylar listesi belirlendi.. İşte 28. Dönem İYİ Parti milletvekili aday listesi...
14 Mayıs'ta seçime gidecek olan Türkiye'de milletvekili aday listelerini partiler YSK teslim etti. İYİ Parti'de il il belirlemiş olduğu aday listesini teslim etti.
İYİ Parti İl İl Aday Listesi
Adana İYİ Parti Aday Listesi
GÖKTÜRK BOYVADAOĞLU
MEHMET SERTAÇ DURAK
ŞULE GÖK TÜDEŞ
REMZİ OĞUZ YILMAZ
BURAK YİĞENOĞLU
İSA AYANOĞLU
BAHADIR CEYHANLI
ERDİNÇ ANTEPÜZÜMÜ
NİHAL AĞCA
ERKAN CAN
ERCAN ATALAY
SİNEM ULUDAMAR
HÜLYA AKKÖZ
Afyonkarahisar İYİ Parti Aday Listesi
HAKAN ŞEREF OLGUN
MUSTAFA ENİS ARABACI
SAFFET ACAR
OKŞAN ULUSOY EFE
GÖNÜL AR GÜNGÖR
İBRAHİM ACAR
Ağrı İYİ Parti Aday Listesi
ÖZHAN KOÇİNTAR
METİN AYDEMİR
KENAN KAÇMAZ
ÇAĞDAŞ ÇELİK
Amasya İYİ Parti Aday Listesi
İBRAHİM MERMER
MEHMET KİP
HİKMET RUŞEN MENEKŞE
Ankara 1. Bölge İYİ Parti Aday Listesi
KORAY AYDIN
AHMET EŞREF FAKIBABA
KEVSER OFLUOĞLU
YETKİN ÖZTÜRK
MİNE BAŞ
BURÇİN ÇİÇEK
METEHAN ERDEM
OSMAN TOPAL
ONUR HONDOROĞLU
ECE ÖZEN AKAN
AHMET ALTIPARMAK
AHMET ERENOĞLU
MUHAMMET ECEL
Ankara 2. Bölge İYİ Parti Aday Listesi
ADNAN BEKER
SEDAT AKSAKALLI
UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ
FATMA ÖZKAN
MUHARREM BEŞİR
RAMAZAN DEĞERLİ
ERDOĞAN YILDIRIM
FATMA GÜLÜMSER BİROL
NADİR ÇETİNKAYA
ÖZCAN DAĞGEÇ
ELMAS YAĞMUR
Ankara 3. Bölge İYİ Parti Aday Listesi
YÜKSEL ARSLAN
KÜRŞAD ZORLU
FATİH KOCA
SEVİN ÇAĞLAYAN
TAMER KAYAALP
SERDAR SARGIN
MEHMET ARSLAN
KADRİYE ÜNLER
BERNA ŞAHİN
SEVGİ YALAV
MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK
MEHTAP DEMİRHAN ÖZDEMİR
Antalya İYİ Parti Aday Listesi
UĞUR POYRAZ
AYKUT KAYA
ALİ ADNAN KAYA
AYŞEN KURT
SERKAN TETİK
İLHAMİ OKUDAN
MEHMET BAŞARAN
NESRİN ÜNAL
MUSA ERTUĞAN
MESUT YILMAZ
DURMUŞ KAPLAN
ARİF KOCABIYIK
BAŞAK KARATAŞ
DURMUŞ ALİ ARSLAN
NEŞE TOKER
LEVENT ÖZDEMİR
HATİCE AVCI
Artvin İYİ Parti Aday Listesi
HAMZA GEZMİŞ
HÜSEYİN IŞIK
Aydın İYİ Parti Aday Listesi
ÖMER KARAKAŞ
AHMET ERTÜRK
TUĞÇE CANPOLAT YILMAZ
ERHAN ALGAN
SEMRA YÜCEL
FEVZİ KÖSE
CEMAL SARI
PINAR ÖNCER
Balıkesir İYİ Parti Aday Listesi
TURHAN ÇÖMEZ
ÖZLEM URAL
NEDİM TUNA
KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK
NİLGÜN BAŞARAN
MUSTAFA LEMİ AYTEKİN
METİN ÖZGÜR
KEMAL GİRGİN
MEHMET ÇALIK
Bilecik İYİ Parti Aday Listesi
HALİL AYDOĞDU
EREN GÜVEN
Bingöl İYİ Parti Aday Listesi
HASAN KIZILBOĞA
SEMA TANİN
AHMET ARPA
Bitlis İYİ Parti Aday Listesi
EDİP SAFTER GAYDALI
LEVENT NASIR
MAŞALLAH ASLAN
Bolu İYİ Parti Aday Listesi
AHMET ÖRNEKBAŞ
İRFAN BAYAR
SUAT ORHAN
Burdur İYİ Parti Aday Listesi
FARUK ERKAN
SAFA SÖNMEZ
MEHMET YAVAŞ
Bursa 1. Bölge İYİ Parti Aday Listesi
YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
SEVİNÇ ATABAY
YÜKSEL YILMAZ
ŞEYDA ŞAHİN
YAHYA BAHADIR
BİRGÜL YILDIZ GÜNAY
RESÜL KAPLAN
ÖZGÜR ŞİMŞEK
EVREN ŞAHİN
FEYZA TEMEL
Bursa 2. Bölge İYİ Parti Aday Listesi
HASAN TOKTAŞ
İBRAHİM ALAGÖZ
ORHAN ÖZER
SERMİN CAN ÖZENSOY
ERDAL AY
HATİCE DENİZ
ZAFER MİLLİ
OSMAN ATALAY AKMAN
ENVER YENİÇERİ
DİLEK DURAK
Çanakkale İYİ Parti Aday Listesi
RIDVAN UZ
CENGİZ YALÇIN
ZİŞAN ÖZAYDIN
MEVLÜT İNANÇ
Çankırı İYİ Parti Aday Listesi
MEHMET ALİ KARAMEMİŞ
OYA YAKIN
Denizli İYİ Parti Aday Listesi
YASİN ÖZTÜRK
İBRAHİM ŞENEL
KADİR TATIK
ŞEBNEM BABABALIM YAĞCI
UĞUR ÇİZMECİOĞLU
VEYSEL KARAÇOR
NAZLI YAŞATÜRK
Diyarbakır İYİ Parti Aday Listesi
VEJDİN ENSARİOĞLU
MUSTAFA ŞENAY CANORUÇ
ERDAL YILMAZ
HÜSEYİN GÜRAN
SEÇİL AKIN
MEHMET EMİN EKİN
AHMET BAŞARİ
KENAN KAYA
EMRULLAH ÇERİ
YAKUP ÖZKAYA
NAZIM KAYA
ERKAN YILMAZ
Edirne İYİ Parti Aday Listesi
MEHMET AKALIN
DİLEK KIRMIZI
HASAN HAKAN ŞAHİN
HÜSEYİN ERKİN
Elazığ İYİ Parti Aday Listesi
İRFAN SÖNMEZ
YÜKSEL ERCAN
ABDULKERİM EFLATUN
ŞENAY ALADAĞ DEMİREL
NAHİT BAYKARA
Erzurum İYİ Parti Aday Listesi
ZEKAİ KAYA
MELİH KIRKPINAR
FATMA CANAN UÇAR
FATİH ARAS
FATİH KARATAŞ
ESRA AKPINAR
Eskişehir İYİ Parti Aday Listesi
İDRİS NEBİ HATİPOĞLU
ÖZLEM AYRANCI
MELİH AYDIN
ÖMER İBRAHİM SAYIN
HAKAN KAYMAK
YAĞMUR GÜRSÖĞÜT
Gaziantep İYİ Parti Aday Listesi
MEHMET MUSTAFA GÜRBAN
MEHMET AY
MEHMET ÖZBERK
MEDİNE İLAY YILDIRIM
MUSTAFA ALTUNBAŞ
MEHMET MURAT YAPRAK
MESUT NİZİPLİOĞLU
SEMA ALBAYRAM
MEHMET ALİ YILDIRIM
TİBET EKİNCİ
OKTAY İYİSARAÇ
NERMİN TUZCU
HASAN ALPDOĞAN
ABUBEKİR TEK
Giresun İYİ Parti Aday Listesi
ÜNZİLE YÜKSEL
HAKAN BEKTAŞ
KAYA YILDIZ
MUSTAFA DİZDAR
Gümüşhane İYİ Parti Aday Listesi
MUZAFFER ALTIPARMAK
BEDRİ AĞAÇ
Hatay İYİ Parti Aday Listesi
ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN
GÖKHAN ZAN
GÜLÜMSER CEYLAN KÖLE
SARPER DAVUT
İLYAS UYGUR
MEHMET OĞUZ TURAN
AYLİN ANIL ARSLAN
OSMAN AĞCA
ÇAĞATAY KARAMANOĞLU
MUHAMMET MUSTAFA BALCI
TUNA EBRU ÖZDEMİR
Isparta İYİ Parti Aday Listesi
AYLİN CESUR
TİMUÇİN KODAMAN
İSMET YILMAZ
FARUK TORUN
Mersin İYİ Parti Aday Listesi
BURHANETTİN KOCAMAZ
AYDIN ENES SEYDANLIOĞLU
ALİ ER
ESRA KAHRAMAN
ÖZER ÖZEL
MEHMET TURGUT
YÜKSEL ÇELİK
ESİN ERKOÇ
ALİ RIZA ÖZDENİZ
MEHMET TÜRE
MEHMET YUNUS SEVEN
MUSTAFA ATEŞ
HİLAL USTA
İstanbul 1. Bölge İYİ Parti Aday Listesi
NİMET ÖZDEMİR
BURAK AKBURAK
MUSTAFA CİHAN PAÇACI
BAVER MİROĞLU
DURSUN ÇOLAK
TAHA ORHUN ERTÜRKMEN
ALİ COŞKUN
EMİNE KÜÇÜKALİ
RAŞİT EMİR SÜER
MURAT KARAMAN
VEDAT BAYRAM
YÜCEL COŞKUN
OĞUZHAN HASAR
HATİCE DİLRUBA OĞULCUKLU
CEVAT SARAÇ
YÜCEL AYDIN
MERAL ALEMDAR
AHMET ÇELEBİ
AHMET SELÇUK CAN
İHSAN ÖNDER ALBAYRAK
AYSEL KIRALİ
HÜLYA ARICI
UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ
BARIŞ TAVLAŞOĞLU
KADİR KÜRŞAT ARSLAN
BÜLENT ASLAN
RAMAZAN UĞURAL
MEHMET ERİŞEN
ARİF TEVETOĞLU
AYŞE KIRAÇ
ERDAL DEMİR
SEDAT GÜRKAN
SEVİM DEMİR
CELAL MAHMUT SOLAK
NAZLI YURDUSEVEN
İstanbul 2. Bölge İYİ Parti Aday Listesi
MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU
SALİM ENSARİOĞLU
BAHATTİN BAHADIR ERDEM
ECE GÜNER
HATİCE CEREN YILMAZ
HATİCE KAYALI
MÜJDAT ÖZTÜRK
MUSTAFA YAZICI
ABDULLAH ŞALCI
ALİ ÇELİK
FİSUN MEHLİKA TOCA
İSMET KOÇAK
ALİ AKGÜN
ERİŞ CESUR
BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI
ERHAN ÖZKAN
BİLAL UZUN
GÖKHAN KARGI
HASAN HOŞBEN
RAİF GÜLER
ASLIHAN ELİBOL
YILMAZ DAĞDELEN
MUSTAFA ALKAN KÜÇÜKLER
NAZLI ASPAY ŞENER
AFFAN MAHMUT KEÇECİ
ARZU BAŞKAN
ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ
İstanbul 3. Bölge İYİ Parti Aday Listesi
ERSİN BEYAZ
SEYİTHAN İZSİZ
AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
ŞÜKRÜ KULEYİN
CELAL KARAPINAR
HAMZA YURTSEVER
ALİ KIDIK
MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
METİN BOZKURT
FEVZİ FATİH OĞUZ
ETHEM BAYKAL
ÜLKÜ AYAYDIN
DOĞAN AVCI
ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU
AYHAN BÖLÜKBAŞI
METE KOCA
SURURİ KARABAL
NAZMİYE İZGİN
SEVİNÇ GÜMÜŞ
MEHMET ALİ UYKUR
ZEKİ BULGAN
ARZU ÖNŞEN
ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY
HÜRANA GÜNGÖR
MELİHA APAYDIN
ARZU ŞİMŞEK
BUSE ALBAYRAK
MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ
ATAKAN ÖZKAN
HASAN KAYA
ŞEREF TAMTÜRK
ASİYE KÜÇÜKYILMAZ
BURAK USTALI
KÜRŞAT ÖZER
SELMA SARICIOĞLU ÇALIŞKAN
FİLİZ ÇELİK
İzmir 1. Bölge İYİ Parti Aday Listesi
DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
ÜMİT ÖZLALE
ÖZTÜRK KESKİN
ÜLKÜ DOĞAN
ALİ TOPÇU
FİGEN YILDIRIM
LÜTFİ İLTERİŞ ÖNEY
İSMAİL AYBARS AKSOY
ASLAN SEZGİN
GİZEM ALBAŞ
KAAN ALTINDAĞ
MURAT ÇAKAR
HASAN YILDIZ
GÜLŞAH SAKAR
İzmir 2. Bölge İYİ Parti Aday Listesi
HÜSMEN KIRKPINAR
YİĞİT KARAKIŞ
ARZU YILDIRIM
TAMER CÜCÜ
DİNÇER IŞIKTAŞ
MÜJDE HARPUT APAK
MÜMİN YALÇINKAYA
YELİZ ÇULHA
BÜLENT UYGUR
MİRAN BACGEROĞLU
MUSTAFA NURİ DENİZ
NAZLI BUKET KARASU
MEHMET HALİS KÖSE
MEHMET EMİN CANTÜRK
Kahramanmaraş İYİ Parti Aday Listesi
AHMET ÇABUKEL
NESLİHAN KOCA NERGİZ
ZİYA DUMLUPINAR
BURAK SERT
ŞEYMA AYTEMİZ ARSLANTÜRK
İRFAN MERT YIKAN
EMİNE LEBLEBİCİ
SERDAL KURTOĞLU
Kars İYİ Parti Aday Listesi
ALPASLAN YÜCE
AYTAÇ ERMAN KESGİN
AYŞE TARLAK YILMAZ
Kastamonu İYİ Parti Aday Listesi
AHMET KATAR
METİN ATEŞ
MUSTAFA GÜVENÇ
Kayseri İYİ Parti Aday Listesi
DURSUN ATAŞ
ABDULLAH İLKER SUNGUR
HÜSEYİN CENGİZ GÜRBÜZ
BETÜL TOSUN
KAZIM YÜCEL
SERAP DURMUŞ
SÜLEYMAN BOZKURT
MEHMET SEBATİ ATAMAN
SEDAT KILINÇ
BELGÜZAR KILIÇ
Kırklareli İYİ Parti Aday Listesi
TÜRKER YÖRÜKÇÜOĞLU
SİBEL PİŞKİN
HİLMİ KAHRAMAN
Kırşehir İYİ Parti Aday Listesi
TURAN YILDIRIM
ASAF KAYAOĞLU
Kocaeli İYİ Parti Aday Listesi
LÜTFÜ TÜRKKAN
ŞANBAZ YILDIZ
MEHMET KAMİL ŞİRİN
PELİN FİLİZ COŞTUR
NESLİ GÖKÇE KONDU ÇAĞLAYAN
ALİPAŞA NAİPOĞLU
ABDULKADİR ERBAĞCI
YÜKSEL ERCAN
ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK
HASAN SIR
SEDA BÜYÜKKARA
GÜZİN AŞKIN ALPARSLAN ATALI
AŞKIN ÖZÖN
SAVAŞ EMİNOĞLU
Konya İYİ Parti Aday Listesi
ÜNAL KARAMAN
FAHRETTİN YOKUŞ
SELİN TOZOĞLU
OSMAN FEDAİ
SÜLEYMAN ŞENOL
YAŞAR YAMAN
TOLUNAY ÖZÇELİK
ESRA TOTAN
NURİ ÜNALAN
ERHAN GÖKMEN
HASAN HÜSEYİN HADİMLİ
ADNAN AYYILDIZ
İSMAİL AFŞAR
İBRAHİM ÇALIŞKAN
SEMA VADİ
Kütahya İYİ Parti Aday Listesi
ORHAN ÖZATİK
SEYDİ KARAKUŞ
EROL ERTÜRK
NURCAN DUYGU
TANSU COŞKUN
Malatya İYİ Parti Aday Listesi
ŞEYHMUS GÖÇMEZ
ATİLLA ŞAHİN
ELİF APOHAN
SELÇUK HAN
METİN KAPIDERE
MENİJE NUR ÖZCAN
Manisa İYİ Parti Aday Listesi
ŞENOL SUNAT
HASAN ERYILMAZ
FİLİZ TUĞÇE AYRANCI İPLİKÇİ
MEHMET KOÇ
GÜRHAN ÖZCAN
ORKUN ŞIKTAŞLI
ASLI ÖZ
KAZIM ÖZSOY
BİRGÜL BOZKURT
MEHMET DOĞAN
Mardin İYİ Parti Aday Listesi
ENVER ABEŞ
SONGÜL SADİOĞLU
ABDULLAH KARAKEÇİ
ABDULMUTALİP IRMAK
ŞEYHMUS MUSAOĞLU
AZİZ ARDA UĞUR
Muğla İYİ Parti Aday Listesi
METİN ERGUN
BEHÇET SAATCI
MEHMET TOSUN
GÜLGÜN ÇOLAKOĞLU
AYFER İLHAN ÖÇER
TULGAY HASAR
ÖMER KAYA
Muş İYİ Parti Aday Listesi
MÜMTAZ YAVUZ
UMUT DENİZ GÜNEYSU
EFEKAN KEMALOĞLU
Nevşehir İYİ Parti Aday Listesi
RASİM ARI
MESUT ERDOĞAN
AYŞE GÖL MIHÇI
Niğde İYİ Parti Aday Listesi
MÜMİN İNAN
OLGUN EYTEMİŞ
FETDAH GÜLTEKİN
Ordu İYİ Parti Aday Listesi
İDRİS NAİM ŞAHİN
ONUR ŞAHİN
ÇİĞDEM ÇELENK KARAKAYA
MURAT VARDAL
EBRU AVCI BAŞARAN
FEYZA NUR YALÇIN ÖNER
Sakarya İYİ Parti Aday Listesi
ÜMİT DİKBAYIR
SELÇUK KILIÇASLAN
ARZU AKÇALIŞKAN
EDİZ SERDİP DOKUMACI
DUYGU ÇETİNKAYA ACAR
YUNUS AYDEMİR
ALPER ALPAY
HAKAN BAYKAL
Samsun İYİ Parti Aday Listesi
ERHAN USTA
İMREN NİLAY TÜFEKÇİ
AHMET KARKUCAK
YUNUS GÜN
BİRSEN ÖZTÜRK
HALİL İBRAHİM YALGIN
EFE AYDIN
UFUK GÜLŞEN
KAZIM CAN ŞEN
Siirt İYİ Parti Aday Listesi
İLHAN YİĞİT
SERVET TARDUŞ
ABDULMECİT NAS
Sinop İYİ Parti Aday Listesi
YILMAZ ŞANLAN
BAKİ TAŞKIRAN
Sivas İYİ Parti Aday Listesi
CELAL DAĞGEZ
AHMET BOZDOĞAN
SERAP BOZPOLAT AYAN
MERVE YILDIZ YARAY
TOLGA SAY
Urfa İYİ Parti Aday Listesi
EMİN YETİM
MUHAMMET ALİ ARUSOĞLU
MUSA MANGAL
MAHMUT SUBAŞI
CEM KARAKEÇİLİ
MEHMET ŞAHİN GÜLEL
MEHMET EMİN GÜVENÇ
MUSTAFA DİRİER
HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN
GÜLCAN CENGİZ
MEHMET HAMCAN
MEHMET YILDIRIM
ÖMER FARUK AİŞEOĞLU
İHSAN KAYA
Tekirdağ İYİ Parti Aday Listesi
SELCAN HAMŞIOĞLU
SERTAÇ ALKAYA
HAZIM TAMER DODURKA
ZEKİ UZUN
AYNUR ÇEŞMELİLER
ŞERAFETDİN TERZİ
MEHMET İLKER ATASEVER
CEM CAVCAR
Trabzon İYİ Parti Aday Listesi
YAVUZ AYDIN
ASLAN GÜNER
SERPİL AKÇAY
TAHSİN AKYÜZ
AKIN ÇELİK
BÜLENT ARSLAN
Tunceli İYİ Parti Aday Listesi
ROZAN ALİ FAYIK
Uşak İYİ Parti Aday Listesi
MUHAMMET GÜR
DALYAN ÖZDEMİR
TOLGA PİRİNÇCİ
Yozgat İYİ Parti Aday Listesi
LÜTFULLAH KAYALAR
ALİ KEVEN
İSMAİL YILMAZ
NAFİYE BALÇIK
Zonguldak İYİ Parti Aday Listesi
EVRİM BALBALOĞLU
TOLGA GÖREN
MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU
MUSTAFA ADİL ÖZKAN
RENDA OKAY
Aksaray İYİ Parti Aday Listesi
TURAN YALDIR
ALİ ABBAS ERTÜRK
NACİYE AKKUŞ TÜRK
GÜRSEL KESKİN
Bayburt İYİ Parti Aday Listesi
KARABEY KADRİ KARAOĞLU
Karaman İYİ Parti Aday Listesi
ATİLA ZORLU
ZİHNİ KOCAERKEK
FADİME HARMANİZİ
Kırıkkale İYİ Parti Aday Listesi
BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK
ORHAN KILIÇ
SEVİM PEHLİVANLI ÖZBEK
Şırnak İYİ Parti Aday Listesi
ADİL ÖZÇINAR
NURETTİN İLÇİ
OSMAN FERFOOĞLU
DOĞUKAN YAYCI
Ardahan İYİ Parti Aday Listesi
AYTEKİN KAYA
NABİRE REÇBER
Iğdır İYİ Parti Aday Listesi
KEREM AKBULUT
TAMER BAŞARAN
Yalova İYİ Parti Aday Listesi
AYHAN KÜÇÜK
ERSİN AKYÜZ
ELİF AKYOL TOSUN
Karabük İYİ Parti Aday Listesi
KÜBRA DURSUN
İSMAİL YALAV
OZAN CANYURT
Kilis İYİ Parti Aday Listesi
MUSTAFA ARAZ
MUSTAFA POLAT
Osmaniye İYİ Parti Aday Listesi
ELİF LOĞOĞLU
MEHMET DEMİR
ADEM KIDIK
FATİH KILINÇ