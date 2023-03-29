28 Şubat'ta “İthalatta Gözetim Uygulanmasına” ilişkin tebliğ, Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanmıştı.

Tebliğe göre ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymeti 200 dolardan 350 dolara çıkarılmıştı.

Gümrük kıymetine gelen zam iptal edildi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre, ithal cep telefonlarının gümrük kıymetinin 350 dolara çıkarıldığı düzenleme iptal edildi.

2 bin 500 liraya kadar yaşanabilecek artış önlendi

Böylece ithal cep telefonlarının fiyatlarında 2 bin 500 liraya kadar yaşanabilecek bir artışın önüne geçilmiş oldu.