CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin son meclis toplantısı, unutulmaz bir skandala ev sahipliği yaptı. Belediyenin eylül ayı toplantısında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması gibi temel protokoller göz ardı edildi. Belediye Başkanı Ahmet Özer, toplantıya başlarken özel görüşmeleri olduğunu belirterek kısa süre içinde toplantıdan ayrılacağını açıkladı. Ancak, toplantıdan ayrılmadan önce görevli tarafından kendisine saygı duruşunda bulunulmadığı ve İstiklal Marşı'nın okunmadığı hatırlatıldığında, Başkan Özer’in verdiği yanıt oldukça dikkat çekti. “Şimdi mi yapalım onu, ben çıktıktan sonra mı?” şeklindeki sorusu, toplantının protokollerine uygun olup olmadığı konusunda büyük bir tartışma yarattı.

Başkanın Şaşırtıcı Cevabı ve İstiklal Marşı’nın Okunması

Başkan Özer, görevlinin hatırlatması üzerine toplantıda kısa bir an için duraksadı. Sonrasında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması gerektiğini kabul ederek, “Birazdan daha önceden planlanmış bazı görüşmeler için aranızdan ayrılacağım. Dolayısıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı yapıp öyle ayrılmam gerekiyormuş. Hepinizi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından toplantıda gerekli formaliteler yerine getirildi ve Başkan Özer, toplantıdan ayrıldı.

Siyasi Tartışma: AK Parti’den Sert Tepki

Toplantının ardından, AK Parti Grup Başkanvekili Togay Çoban, yaşanan olayı büyük bir skandal olarak nitelendirdi. Çoban, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “bilerek” bu davranışı sergilediğini öne sürerek, “Ne yazık ki büyük bir skandala imza attı. Bu uygulama Cumhuriyet tarihinden bu yana ilk kez yaşanan bir durum” dedi. Çoban, Özer’in toplantıdan ayrılmadan önce gerekli protokolü yerine getirmemesiyle ilgili sert eleştirilerde bulundu ve bu olayın Cumhuriyet değerleriyle çeliştiğini vurguladı.

CHP’nin Duruşuna Yönelik Eleştiriler

Togay Çoban, CHP'nin duruşunu da eleştirerek, “İşte sizin CHP dediğiniz duruş bu şekilde. İsterdim ki Belediye Başkanı, grup başkanvekillerinin konuşmasını dinledikten sonra ayrılmayı tercih etsin. Ancak kendisi eleştirilere tahammül edemeyip, toplantının açılışını uygun bir şekilde yapmadan ayrıldı” ifadelerini kullandı. Çoban’ın bu sert eleştirileri, CHP ve Esenyurt Belediye Başkanı arasında ciddi bir gerilime yol açtı.

Başkanvekili Kılıç’tan Yanıt: Kasten Yapıldığı İddiası Reddedildi

Olayın ardından Esenyurt Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Oktay Kılıç, Çoban’ın eleştirilerine yanıt verdi. Kılıç, Başkan Özer’in “Gideyim mi, kalayım mı?” şeklindeki bir ifadesinin olmadığını belirterek, “Her ne kadar gündeme geçmemiş isek de burada Başkanımızın müdürümüze, ‘Bu şimdi mi söylenir, en başta neden söylemediniz?’ gibi bir serzenişi oldu. Kasten yapıldığı yönündeki ithamınız kabul edilebilir değil, bunu iade ediyoruz” dedi. Kılıç’ın bu açıklamaları, olayın kasıtlı olup olmadığına dair tartışmaları sona erdirmedi ve gerilimi daha da artırdı.

Sonuç: CHP’li Esenyurt Belediyesi’nde Yaşanan Kriz Nasıl Sonuçlanacak?

Sonuç olarak, CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde yaşanan İstiklal Marşı skandalı, siyasi arenada geniş yankı buldu. Başkan Ahmet Özer’in toplantıdan ayrılmadan önce gerekli formaliteleri yerine getirmesi gerektiği, ancak yapılan hataların eleştirilerle karşılandığı bu olay, yerel yönetimler ve protokol kuralları hakkında önemli bir tartışma yarattı. Olayın nasıl sonuçlanacağı ve bu tür protokol ihlallerinin gelecekte nasıl önleneceği ise merakla bekleniyor.