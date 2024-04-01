Uzun bir süredir adayların çalışmalarını yürüttüğü 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre kazanan partiler ve isimler belli oldu.
Van’da da, resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti, Büyükşehir ve 13 ilçe belediye başkanlıklarının tamamını kazandı.
İşte Van Büyükşehir ve ilçelerinin yeni belediye başkanları;
Van Büyükşehir: Abdullah Zeydan / Neslihan Şedal
Bahçesaray: Ayvaz Hazir / Nebahat Benek
Başkale: Şengül Polat / Fevzi Caner
Çaldıran: Hatice Atabay Gündoğdu / Fettah Hasçelik
Çatak: Reşat Eraslan / Gülten Baran
Edremit: Rabia Başak Koç / Cemil Komi
Erciş: Baran Bilici / Güler Temel
Gevaş: Ruknettin Hakan / Kübra Akti
Gürpınar: Mehmet Tahir Ertaş / Mukaddes Karakoç
İpekyolu: Cevdet Altındağ / Canan Uzunay
Muradiye: Hediye Sayiner / Barış Yılmaz
Özalp: Sakine Kutpınar / Ecevit Ceylancı
Saray: Davut Acar / Filiz Öztürk
Tuşba: Hanım Akkoş / Ümit Keser