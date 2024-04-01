Uzun bir süredir adayların çalışmalarını yürüttüğü 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre kazanan partiler ve isimler belli oldu.

Van’da da, resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti, Büyükşehir ve 13 ilçe belediye başkanlıklarının tamamını kazandı.

İşte Van Büyükşehir ve ilçelerinin yeni belediye başkanları;

Van Büyükşehir: Abdullah Zeydan / Neslihan Şedal

Bahçesaray: Ayvaz Hazir / Nebahat Benek

Başkale: Şengül Polat / Fevzi Caner

Çaldıran: Hatice Atabay Gündoğdu / Fettah Hasçelik

Çatak: Reşat Eraslan / Gülten Baran

Edremit: Rabia Başak Koç / Cemil Komi

Erciş: Baran Bilici / Güler Temel

Gevaş: Ruknettin Hakan / Kübra Akti

Gürpınar: Mehmet Tahir Ertaş / Mukaddes Karakoç

İpekyolu: Cevdet Altındağ / Canan Uzunay

Muradiye: Hediye Sayiner / Barış Yılmaz

Özalp: Sakine Kutpınar / Ecevit Ceylancı

Saray: Davut Acar / Filiz Öztürk

Tuşba: Hanım Akkoş / Ümit Keser