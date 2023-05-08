Wanhaber – Özel

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta son iki haftaya girildi. Ligin 36. Haftası, çekişmeli maçlara sahne oldu.

Lider durumda bulunan Kocaelispor, Etimesgut deplasmanından 3 puanı 3 golle alırken, 2. sırada bulunan Bucaspor 1928 de Van deplasmanından galibiyetle dönmeyi başardı. Son haftaların çıkışta olan ekibi Bucaspor 1928, Bitexen Van Spor’u 1 – 0’lık skorla mağlup etti. Haftayı puansız kaybeden temsilcimiz, 5. sıradaki yerinde kaldı.

Grup’ta 3. sıradaki İskenderunspor A.Ş. konuk ettiği Sarıyer’e farklı bir tarife uyguladı ve sahadan 3 puanı 4 – 1’lik skorla elde etti. Sarıyer ise 39 puanla 14. sırada yer aldı.

GRUPTA EN FARKLI SKOR!

Grup’ta 4. sırada bulunan 1461 Trabzon FK, kendi sahasında ağırladığı Pazarspor’a adeta gol olup yağdı.

Ev sahibi ekip, Pazarspor’u 8 – 0 mağlup ederek, haftanın en farklı skoruna imza attı.

Grubun güçlü temsilcilerinden Ankara Demirspor, GMG Kastamonuspor deplasmanına konuk oldu. Kastamonuspor’un iyi mücadele ettiği maç 1 – 1 eşitlikle sonuçlandı. Bu skorla Ankara Demirspor 6. sırada kalırken, GMG Kastamonuspor ise 13. sırada yer aldı.

Teco Karacabey Belediyespor A.Ş. de haftanın farklı skorlarından birini elde etmeyi başardı. 7. sırada bulunan Teco Karacabey Belediyespor A.Ş., 11. sıradaki Kırşehir Futbol Spor Kulübü’nü 5 – 0’lık skorla geçti.

Zonguldak Kömürspor A.Ş.’nin AFC Kablo Kanalları Uşakspor A.Ş. ile 1 – 1 berabere kaldığı haftada, Fethiyespor deplasmanda Weeocoins Kırklarelispor’u 4 – 3 mağlup etti.

Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. ile Diyarbekir Spor A.Ş.’nin lige devam etmemeleri nedeniyle bu haftaki rakipleri Baynet İnşaat Balıkesirspor ve Serik Belediyespor hükmen 3 – 0 galip sayıldı.

SON İKİ HAFTA FİKSTÜRÜ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta son iki hafta fikstürü şu şekilde;

37. HAFTA MAÇLARI

Pazarspor – Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. (Adıyamanspor’un ligden çekilmesinden dolayı müsabaka oynanmayacak)

Sarıyer – Diyarbekir Spor A.Ş. (Diyarbekir Spor A.Ş.’nin ligden çekilmesinden dolayı müsabaka oynanmayacak)

Serik Belediyesppor – Teco Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Kırşehir Futbol Kulübü – Etimesgut Belediyespor

Bucaspor 1928 – İskenderunspor A.Ş.

Kocaelispor – GMG Kastamonuspor

Afc Kablo Kanalları Uşak Spor A.Ş. – Bitexen Van Spor FK

Fethiyespor – 1461 Trabzon FK

Baynet İnşaat Balıkesirspor – Zonguldak Kömür Spor

Weecoins Kırklarelispor – Ankara Demirspor

38. HAFTA MAÇLARI

Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. – Fethiyespor) (Adıyamanspor’un ligden çekilmesinden dolayı müsabaka oynanmayacak)

Diyarbekir Spor A.Ş. – Bucaspor 1928 (Diyarbekir Spor A.Ş.’nin ligden çekilmesinden dolayı müsabaka oynanmayacak)

GMG Kastamonuspor - Kırşehir Futbol Kulübü

İskenderunspor A.Ş. – Afc Kablo Kanalları Uşakspor A.Ş.

1461 Trabzon FK – Weecoins Kırklarelispor

Ankara Demirspor – Kocaelispor

Bitexen Van Spor FK – Baynet İnşaat Balıkesirspor

Teco Karacabey Belediye Spor A.Ş. – Sarıyer

Zonguldak Kömürspor A.Ş. – Pazarspor

Etimesgut Belediyespor – Serik Belediyespor

Umut Tarhan