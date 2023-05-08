Wanhaber – Özel
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta son iki haftaya girildi. Ligin 36. Haftası, çekişmeli maçlara sahne oldu.
Lider durumda bulunan Kocaelispor, Etimesgut deplasmanından 3 puanı 3 golle alırken, 2. sırada bulunan Bucaspor 1928 de Van deplasmanından galibiyetle dönmeyi başardı. Son haftaların çıkışta olan ekibi Bucaspor 1928, Bitexen Van Spor’u 1 – 0’lık skorla mağlup etti. Haftayı puansız kaybeden temsilcimiz, 5. sıradaki yerinde kaldı.
Grup’ta 3. sıradaki İskenderunspor A.Ş. konuk ettiği Sarıyer’e farklı bir tarife uyguladı ve sahadan 3 puanı 4 – 1’lik skorla elde etti. Sarıyer ise 39 puanla 14. sırada yer aldı.
GRUPTA EN FARKLI SKOR!
Grup’ta 4. sırada bulunan 1461 Trabzon FK, kendi sahasında ağırladığı Pazarspor’a adeta gol olup yağdı.
Ev sahibi ekip, Pazarspor’u 8 – 0 mağlup ederek, haftanın en farklı skoruna imza attı.
Grubun güçlü temsilcilerinden Ankara Demirspor, GMG Kastamonuspor deplasmanına konuk oldu. Kastamonuspor’un iyi mücadele ettiği maç 1 – 1 eşitlikle sonuçlandı. Bu skorla Ankara Demirspor 6. sırada kalırken, GMG Kastamonuspor ise 13. sırada yer aldı.
Teco Karacabey Belediyespor A.Ş. de haftanın farklı skorlarından birini elde etmeyi başardı. 7. sırada bulunan Teco Karacabey Belediyespor A.Ş., 11. sıradaki Kırşehir Futbol Spor Kulübü’nü 5 – 0’lık skorla geçti.
Zonguldak Kömürspor A.Ş.’nin AFC Kablo Kanalları Uşakspor A.Ş. ile 1 – 1 berabere kaldığı haftada, Fethiyespor deplasmanda Weeocoins Kırklarelispor’u 4 – 3 mağlup etti.
Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. ile Diyarbekir Spor A.Ş.’nin lige devam etmemeleri nedeniyle bu haftaki rakipleri Baynet İnşaat Balıkesirspor ve Serik Belediyespor hükmen 3 – 0 galip sayıldı.
SON İKİ HAFTA FİKSTÜRÜ
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta son iki hafta fikstürü şu şekilde;
37. HAFTA MAÇLARI
Pazarspor – Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. (Adıyamanspor’un ligden çekilmesinden dolayı müsabaka oynanmayacak)
Sarıyer – Diyarbekir Spor A.Ş. (Diyarbekir Spor A.Ş.’nin ligden çekilmesinden dolayı müsabaka oynanmayacak)
Serik Belediyesppor – Teco Karacabey Belediye Spor A.Ş.
Kırşehir Futbol Kulübü – Etimesgut Belediyespor
Bucaspor 1928 – İskenderunspor A.Ş.
Kocaelispor – GMG Kastamonuspor
Afc Kablo Kanalları Uşak Spor A.Ş. – Bitexen Van Spor FK
Fethiyespor – 1461 Trabzon FK
Baynet İnşaat Balıkesirspor – Zonguldak Kömür Spor
Weecoins Kırklarelispor – Ankara Demirspor
38. HAFTA MAÇLARI
Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. – Fethiyespor) (Adıyamanspor’un ligden çekilmesinden dolayı müsabaka oynanmayacak)
Diyarbekir Spor A.Ş. – Bucaspor 1928 (Diyarbekir Spor A.Ş.’nin ligden çekilmesinden dolayı müsabaka oynanmayacak)
GMG Kastamonuspor - Kırşehir Futbol Kulübü
İskenderunspor A.Ş. – Afc Kablo Kanalları Uşakspor A.Ş.
1461 Trabzon FK – Weecoins Kırklarelispor
Ankara Demirspor – Kocaelispor
Bitexen Van Spor FK – Baynet İnşaat Balıkesirspor
Teco Karacabey Belediye Spor A.Ş. – Sarıyer
Zonguldak Kömürspor A.Ş. – Pazarspor
Etimesgut Belediyespor – Serik Belediyespor
Umut Tarhan