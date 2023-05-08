Wanhaber - Özel / Ramazan Çetin

Seçimler için geri sayım başlarken, seçim çalışmaları da devam ediyor.

Siyasi parti temsilcileri ve Cumhurbaşkanı adaylarının Van ziyaretleri de çeşitli programlar çerçevesinde sürüyor.

Van’ı ziyaret eden isimlerden birisi de Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan oldu.

KAF’A ZİYARET

Van programı kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Adayı Oğan, Kadim Aşiretler Federasyonu’nu (KAF) da ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Kadim Aşiretler Federasyonu; “ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Sinan Oğan ve beraberindeki heyet genel merkezimizi ziyaret ettiler. Ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ederiz.” denildi.

İSTİŞARETELERDE BULUNULDU

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan da, ziyaretle ilgili; “Bugün Kadim Aşiretler Derneği Başkanı Rasim Aslan’ı ve dernek üyelerimizi ziyaret edip, bölgemizin sorunlarını ve çözüm yollarını müzakere ettik. Misafirperverlikleri için teşekkür ederiz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde diğer parti temsilcileri de Kadim Aşiretler Federasyonuna ziyaret gerçekleştirmişti.