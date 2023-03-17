BD’de üç bankanın iflas etmesi ile sarsılan petrol piyasası, İsviçre’nin en büyük ikinci bankası olan Credit Suisse hisselerinde görülen rekor kayıplarla sert düşüş yaşadı. Yüzde 7 gerileyen fiyatlar Aralık 2021 sonrası en düşük seviyeyi görerek 70 doların altına geriledi. Bu gelişme sonrası bu gece yarısı akaryakıt fiyatları için indirim yapıldı. Peki güncel benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM

2022 başında 12,75 TL civarında olan motorin fiyatı Mart ayında Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın petrol fiyatlarını yükseltmesiyle 20 TL’nin üzerine çıktı. Yurt içinde dolar kurunun da yükseliş göstermesiyle motorin fiyatı Haziran ayında 30 TL’ye yaklaşarak zirve yapmıştı.

Akaryakıta peş peşe indirim geldi, tabelalar değişti! İşte güncel benzin ve motorin fiyatları - Sayfa 3

Ancak petrol fiyatlarına göre şekil alan yurt içi akaryakıt fiyatları bu sert düşüşten uzak kalamadı. Petrolde görülen kaybın etkisiyle bir önceki gün 71 kuruş gerileyen motorin litre fiyatı için bugün 1,34 TL daha indirim yapıldı. Böylelikle motorinin litre fiyatı yaklaşık bir yıl sonra 20 TL’nin altına indi.

BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Bu hafta motorin fiyatında indirim görülürken benzin grubunda ise fiyat değişimi beklenmiyor. Benzine en son bir ay önce indirim yapılmıştı.

İŞTE 17 MART 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 20.50 TL

Motorin: 19.52 TL

ANKARA

Benzin: 20.88 TL

Motorin: 19.94 TL

İZMİR

Benzin: 20.85 TL

Motorin: 20.01 TL

Süperhaber