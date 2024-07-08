Haftanın ilk günü itibariyle güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Altın yatırımcıları ve altın almak isteyenler internette sık sık altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.

Peki, 8 Temmuz 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 2.508,50 TL

Satış: 2.508,81 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.015,45 TL

Satış: 4.108,49 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 16.637,00 TL

Satış: 16.888,00 TL

Yarım altın

Alış: 8.005,81 TL

Satış: 8.216,98 TL

Altın ons

Alış: 2.388,43 Dolar

Satış: 2.388,80 Dolar