Hangi Yollar Etkilenecek?

Kapatılacak bağlantılar arasında Küçüksu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ve Paşabahçe Polonezköy Yolu gibi önemli güzergahlar bulunuyor Kapalı yolların yanı sıra, seçeneklerin alternatif güzergahların kullanılmaları gerektiği belirtildi; Kandilli İskele Caddesi ve Dereboyu Caddesi gibi kablolar, kabloların yönlendirilmesi için uygun noktalar olarak sunulmaktadır. Özellikle Tem Güney ve Kuzey ayrımlarında, Etiler içinden gelen akımın Büyükdere Caddesi'ne yönlendirilmesi bekleniyor. Bu değişiklikleri, onların planlarını gözden geçirmesini gerektirebilir.

Büyük Etkinlik,29 Ekim Provaları

Bunun yanı sıra, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi'nde trafik düzenlemeleri yapılacak; bu süreçte Adnan Menderes Bulvarı ve bağlantı yolları kapalı kalacak. 19 Ekim gecesinden itibaren insanların otomatik olarak vurgulanması, insanların bu tarihlere dikkat edilmesi istendi. İstanbul'da bu haftanın sonu yaşanacak yoğun trafik, hazırlık ve denli karmaşıklığın arttığını gösteriyor.