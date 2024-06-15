Sütlüce Elektrik Kesintisi: Şu an için bölgede arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Beşiktaş Elektrik Kesintisi: Beşiktaş'ta yaşanan kesinti nedeniyle arıza çalışmaları hızla devam etmektedir. Enerjinin en kısa sürede sağlanması için ekipler yoğun bir şekilde çalışmaktadır.

Başakşehir Elektrik Kesintisi: Başakşehir'de yaşanan arızalar için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Kesintinin en kısa zamanda giderilmesi için çaba harcanmaktadır.

Ümraniye, Sultanbeyli ve Maltepe gibi diğer bölgelerde de benzer durumlar yaşanmaktadır. Arıza bulunan sokak bölgelerinde, enerjinin en kısa sürede verilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmaktadır.

İstanbul genelinde yaşanan elektrik kesintisi ile ilgili güncel bilgileri takip etmek için BEDAŞ ve AYEDAŞ resmi iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.