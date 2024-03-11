Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, ocakta bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 0,6 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken, kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,1 puanlık artışla yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 14,1, kadınlarda ise yüzde 21,1 olduğu hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin işsizlik verilerinde revizyona gitti.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 222 bin kişi oldu

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bine yükseldi. İstihdam oranı da 0,2 puan artarak yüzde 49'a ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 66, kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 245 bin kişi artarak 35 milyon 436 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı da 0,3 puanlık artışla yüzde 53,9 olarak hesaplandı. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda ise yüzde 36,6 oldu.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ocakta aylık bazda 0,4 saat azalarak 43,3 saat olarak belirlendi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ocakta aylık bazda 1,7 puan artarak yüzde 26,5'e çıktı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,3 olarak tahmin edildi.