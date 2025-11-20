İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçakları, güneydeki Sur kentine bağlı Deyr Kifa ve Şuhur beldelerini hedef aldı.

Lübnan makamlarından ise saldırıya ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun saldırıları, Lübnan'ın güneyinde yer alan 2 ayrı beldedeki bazı noktaların vurulacağı tehdidinin ardından geldi.

Öte yandan İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla Lübnan'ın güneyindeki saldırıları doğruladı.

Ordunun açıklamasında, Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırı düzenlendiği ifade edildi.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde saldırı uyarısı yaptığı 2 beldeyi daha hedef aldı.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, güneydeki Aynata ve Teyr Filsay beldelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun bugünkü saldırıları, Lübnan'ın güneyinde yer alan 4 ayrı beldedeki bazı noktaların vurulacağı tehdidinin hemen ardından geldi.

Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan Meclis Başkanı Berri, hükümetten BMGK'yi acil toplantıya çağırmasını istedi

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in ülkenin güneyini hedef aldığı saldırısında bir kişinin ölmesi, 11 kişinin de yaralanmasının ardından, Lübnan hükümetinden Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırmasını istedi.

Berri, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in sivilleri, çocukları, okul ve üniversite öğrencilerini hedef alma suçunu tekrarladığını ve bunu yaparken hesaba çekilme ve kınanma gibi bir endişeye kapılmadığını belirtti.

Meclis Başkanı Berri, "Lübnan'ın bugün, Lübnanlıların haklarını güvence altına almak ve İsrail ihlallerini kınamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplantıya çağırması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.