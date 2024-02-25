Edremit Belediye Başkanı Av. İsmail Say, göreve geldiği günden bu güne eğitime yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin asli unsur görevlerinin yanı sıra eğitim ve kültürel çalışmalarda da Edremit'i ön plana çıkaran Başkan Say, ilçenin eğitimi ile yakından ilgileniyor.

EDREMİTLİLERİN YKS ÜCRETLERİNİ YATIRDI

Son 3 yıldır Edremit'te ikamet eden ve YKS'ye girecek olan öğrencilerin sınav ücretlerini yatıran Edremit Belediye Başkanı Av. İsmail Say, bu yılda belediyeye başvuru yapan yaklaşık 4 bin 400 kişinin sınav ücretini yatırdı. Edremit Belediyesi Van'daki ilçe belediyeleri arasında YKS ücretini yatıran ve bunu gelenek haline getiren tek belediye olarak tarihe geçti.

EĞİTİME DESTEK SÜRECEK

Edremit Belediye Başkanı Av. İsmail Say, geçtiğimiz günlerde yeni dönem için proje lansmanı gerçekleştirmiş ve eğitimi ön plana çıkarmıştı. Edremit'te YKS'ye girecek öğrencilerin sınav ücretlerini karşılamaya devam edeceklerini belirten Say, yeni dönemde üniversite okuyan öğrencilere aylık 1.500 TL nakti yardım sağlayacaklarını duyurdu.

Yeni dönemde öğrencilerin kırtasiye ücretlerinide karşılayacaklarını belirten Say, kaynak kitap desteğini sürdüreceklerini ifade etti.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ DERS VE YEMEK

Göreve geldikten kısa bir süre sonra Edremit Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM) projesini hayata geçiren İsmail Say, akabinde Engelsiz Yaşam Merkezi ve Millet Kırathanesi projelerini de hayata geçirdi.

ESEM'de yüzlerce öğrenci bir yandan ücretsiz ders alırken, bir yandan da ücretsiz etüt hizmetinden faydalanabiliyor. Kaynak kitap ve deneme sınavlarının da ücretsiz verildiği ESEM'lerde öğrencilere her gün ücretsiz yemek imkanı da sunuluyor.