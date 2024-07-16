ABD'den gelen enflasyon verileri ve diğer ekonomik dalgalanmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Memiş, Ağustos ayında piyasaları bekleyen büyük tehlikelere işaret ediyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son açıklamalarıyla yatırımcıların dikkatini çekti. ABD'den gelen enflasyon verileri ve piyasalardaki dalgalanmalar üzerine yaptığı değerlendirmede Memiş, Ağustos ayında piyasaların karşılaşabileceği büyük tehlikelere dikkat çekti.

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla birlikte, piyasaların Federal Rezerv'in faiz indirimleri konusunda beklentilerini revize etmeye başladığını belirten Memiş, dolar, euro, borsa, altın ve Bitcoin gibi yatırım araçlarının güçlü bir hareketlilik gösterdiğini vurguladı.

Özellikle Bist100 endeksinin güçlü bir yükseliş kaydettiğini ve dolar/TL, euro/dolar paritesi, ons altın ve Bitcoin gibi enstrümanların değer kazandığını belirten Memiş, piyasaların önümüzdeki dönemde faiz indirimleri beklentileriyle şekillenebileceğine işaret etti.

Ancak Memiş'in en dikkat çeken uyarısı, piyasaların karşı karşıya olduğu büyük bir sorunun işaretidir: Savaş. Dünya liderlerinin sık sık "Savaş Riski Var" uyarılarında bulunduğunu vurgulayan Memiş, böyle bir ortamın piyasalar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Enflasyonun düşüş trendine girmesine rağmen, olası bir savaş senaryosunun piyasalar üzerinde büyük belirsizlik yaratabileceğini ve Ağustos ayında piyasaların bu durumu fiyatlaması gerektiğini belirtti.

Ağustos ayında piyasalarda beklenen dalgalanmalar hakkında yorum yapan Memiş, belirsiz ve geniş bant aralığında hareket eden bir piyasa öngördüğünü ifade etti. Kısa vadeli dalgalanmaların yatırımcıları zorlayabileceğini ve bu dönemde temkinli olmanın önemine vurgu yaptı.