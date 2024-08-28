Van’da özel sektörde hizmet veren işyerlerinden personel arayışında olanlar İşkur üzerinden ilan verdi. Verilen onlarca ilan ile personel arayışına giren esnaflar, aradıkları personelin niteliklerine ilişkin ayrıntılara da ilanda yer verdi.
İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda Van’da çalıştırılmak üzere; tır-çekici şoförü, insan kaynakları yönetimi meslek elemanı, yemekhane işçisi, pazarlamacı, kurye, öğretmen, hemşire, ön muhasebeci, motor teknisyeni, aşçı, makine teknisyeni, sekreter, tekstil bant şefi, büro işçisi, müşteri temsilcisi, otomotiv kaportacısı, kasiyer, sekreter, makineci (dikiş), elektrikçi, satış elemanı/danışmanı, otel resepsiyoncusu, temizlik görevlisi, güzellik uzmanı, garson, ütücü, şoför, konfeksiyon işçisi, inşaat ustası, reyon görevlisi, kaynakçı, çelik kapı boya işçisi, inşaat teknolojisi teknikeri, fırıncı, salatacı, ekskavatör operatörü, kantin görevlisi gibi onlarca farklı meslek grubundan alım yapılacağı duyuruldu.
Özel sektörde söz konusu mesleklerde çalışmak isteyenlerin işverenlerle temasa geçmesi gerekiyor.
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